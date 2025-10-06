Día Mundial del Lavado de Manos: lavado correcto y su importancia

¿Por qué es importante lavarse las manos?

Porque con las manos tocamos superficies, objetos y personas, lo que hace que nuestras manos sean un lugar para los microbios.

Al lavarnos las manos, reducimos el riesgo de transmitir bacterias y virus, manteniéndonos a nosotros y a los demás sanos.

Lea más: Día Mundial del Lavado de Manos

¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

-Antes de comer o preparar alimentos.

-Después de ir al baño.

-Después de toser o estornudar.

-Después de jugar al aire libre.

-Después de tocar animales o mascotas.

¿Cómo lavarse las manos correctamente?

1. Moja tus manos con agua corriente, tibia o fría.

2. Aplica jabón y frótalo entre tus manos.

3. Lava tus manos en la parte superior e inferior, entre los dedos y debajo de las uñas por el tiempo que dura el canto de cumpleaños feliz, o sea, por unos veinte segundos.

4. Enjuaga tus manos con agua limpia.

5. Sécate las manos con una toalla limpia o deja que se sequen al aire.

Contesta con Falso o Verdadero

1. ( ) Lavarse las manos únicamente con agua es suficiente para eliminar los microbios.

2. ( ) Debemos lavarnos las manos después de jugar con mascotas.

3. ( ) Lavarse las manos solo es importante para los adultos.

4. ( ) Debemos frotar nuestras manos mojadas con el jabón durante al menos 20 segundos para una limpieza adecuada.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo.