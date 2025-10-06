Medio Natural y Salud Primer Ciclo

Día Mundial del Lavado de Manos: lavado correcto y su importancia

El Día Mundial del Lavado de Manos se celebra el 15 de octubre de cada año. Este día es una oportunidad para recordar la importancia de la higiene de manos como un hábito diario y promoverlo entre nuestros compañeros, amigos y familiares para un mundo más saludable.

07 de octubre de 2025 - 01:00
¿Por qué es importante lavarse las manos?

Porque con las manos tocamos superficies, objetos y personas, lo que hace que nuestras manos sean un lugar para los microbios.

Al lavarnos las manos, reducimos el riesgo de transmitir bacterias y virus, manteniéndonos a nosotros y a los demás sanos.

¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

-Antes de comer o preparar alimentos.

-Después de ir al baño.

-Después de toser o estornudar.

-Después de jugar al aire libre.

-Después de tocar animales o mascotas.

¿Cómo lavarse las manos correctamente?

1. Moja tus manos con agua corriente, tibia o fría.

2. Aplica jabón y frótalo entre tus manos.

3. Lava tus manos en la parte superior e inferior, entre los dedos y debajo de las uñas por el tiempo que dura el canto de cumpleaños feliz, o sea, por unos veinte segundos.

4. Enjuaga tus manos con agua limpia.

5. Sécate las manos con una toalla limpia o deja que se sequen al aire.

Contesta con Falso o Verdadero

1. ( ) Lavarse las manos únicamente con agua es suficiente para eliminar los microbios.

2. ( ) Debemos lavarnos las manos después de jugar con mascotas.

3. ( ) Lavarse las manos solo es importante para los adultos.

4. ( ) Debemos frotar nuestras manos mojadas con el jabón durante al menos 20 segundos para una limpieza adecuada.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo.

