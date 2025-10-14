Utilidad de las rocas según su origen

Las rocas ígneas se forman a partir del enfriamiento y solidificación del magma o lava que sale de los volcanes. Estas rocas quedan luego en la superficie y se degastan y erosionan, lo que las descompone en partículas más pequeñas que, con el tiempo, arrastrados por el viento, agua o hielo se acumulan y se compactan para formar rocas sedimentarias. A temperaturas y presiones más altas, las rocas sedimentarias cambian su estructura y se convierten en rocas metamórficas.

Lea más: Clases de rocas (1)

Veamos algunos ejemplos de rocas y sus utilidades:

Dadas las siguientes rocas, clasifica según su origen

Basalto – Granito – Caliza – Conglomerado – Cuarcita - Mármol

- Ígneas:

- Sedimentarias:

- Metamórficas:

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo.