Reglas para prevenir accidentes de tránsito

Reglas a tener en cuenta

Siempre se debe cruzar la calle por el paso de peatones. Estas líneas en el suelo señalan el lugar más seguro para cruzar. Antes de hacerlo, se debe mirar a ambos lados de la calle para asegurarse de que no vienen vehículos.

Otra regla importante es usar siempre el cinturón de seguridad al viajar en vehículos. Este simple hábito puede protegernos en caso de un accidente. Los niños menores de diez años deben ir en el asiento trasero y los más chiquitos usar una silla especial. Los conductores tienen que respetar los límites de velocidad.

Usar ropa de colores claros o reflectantes cuando caminamos de noche, para poder ser vistos por los conductores. Los ciclistas y los motociclistas también deben usar casco, tener chalecos reflectantes y las luces encendidas para que puedan ser vistos. Nunca se debe usar auriculares mientras se camina o se anda en bicicleta o moto porque se debe estar atentos a todo lo que sucede alrededor.

El uso del teléfono celular puede distraer a los conductores y a los peatones. En el coche, los adultos deben evitar usar el teléfono, a menos que lo hagan con las manos libres, y siempre prestar atención a la carretera.

Siguiendo estas normas simples, no solo nos cuidamos a nosotros mismos, sino también a todos los que nos rodean.

Aprende más

Contesta con falso o verdadero.

1. Siempre se debe cruzar la calle por cualquier parte, sin importar si hay paso de peatones. ( )

2. Es seguro usar ropa oscura cuando caminamos por la noche, ya que seremos visibles. ( )

3. Los niños deben ir siempre en el asiento delantero del coche. ( )

4. Los conductores deben prestar atención a las señales de tráfico y respetar los límites de velocidad. ( )

5. Es importante que los peatones y conductores no usen auriculares mientras circulan por las calles y carreteras. ( )

