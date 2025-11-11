Medio Natural y Salud Primer Ciclo
11 de noviembre de 2025 - 01:00

¡Feliz Navidad!

GENTILEZA

Las fiestas de fin de año son más emocionantes cuando la familia se reúne para celebrar con alegría y espíritu de amor y paz. Cantar villancicos es una excelente manera de celebrar la Navidad con los niños que disfrutan enormemente con la música y el arte.

Por ABC Color

La melodía alegre de este villancico navideño continúa resonando año tras año, celebrando no solo la Navidad, sino también la unión y el espíritu universal de amistad y amor.

Feliz Navidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

#

A todos quiero desearles siempre

Felicidad es un gran presente

Es el momento de que gocemos

Vienen tiempos de amor y paz.

#

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

#

Vivan contentos, vivan felices

En el amor, dulce sentimiento

Cantando voy para que me escuchen

Mucha paz, vengan a cantar.

#

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

Compuesta por: José Feliciano