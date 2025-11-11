La melodía alegre de este villancico navideño continúa resonando año tras año, celebrando no solo la Navidad, sino también la unión y el espíritu universal de amistad y amor.

Feliz Navidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

#

A todos quiero desearles siempre

Felicidad es un gran presente

Es el momento de que gocemos

Vienen tiempos de amor y paz.

#

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

#

Vivan contentos, vivan felices

En el amor, dulce sentimiento

Cantando voy para que me escuchen

Mucha paz, vengan a cantar.

#

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad

Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

Compuesta por: José Feliciano