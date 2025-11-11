La melodía alegre de este villancico navideño continúa resonando año tras año, celebrando no solo la Navidad, sino también la unión y el espíritu universal de amistad y amor.
Feliz Navidad
Feliz Navidad, feliz Navidad
Feliz Navidad, próspero año y felicidad
Feliz Navidad, feliz Navidad
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
A todos quiero desearles siempre
Felicidad es un gran presente
Es el momento de que gocemos
Vienen tiempos de amor y paz.
Feliz Navidad, feliz Navidad
Feliz Navidad, próspero año y felicidad
Feliz Navidad, feliz Navidad
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Vivan contentos, vivan felices
En el amor, dulce sentimiento
Cantando voy para que me escuchen
Mucha paz, vengan a cantar.
Feliz Navidad, feliz Navidad
Feliz Navidad, próspero año y felicidad
Feliz Navidad, feliz Navidad
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Compuesta por: José Feliciano