Crecimiento y desarrollo del ser humano

El crecimiento se puede medir con números: cuántos centímetros mide una persona o cuántos kilos pesa. Además del crecimiento, también ocurre el desarrollo, que son los cambios en cuanto a lo que una persona puede hacer y en cómo funciona su cuerpo y su mente. Por ejemplo, aprender a caminar, hablar, leer, escribir y resolver problemas son partes del desarrollo. También desarrollamos emociones y aprendemos a convivir: compartir, respetar turnos y expresar lo que sentimos.

El crecimiento y el desarrollo pasan por etapas. Primero está la infancia, cuando el cuerpo crece rápido y se aprenden muchas cosas nuevas. Luego viene la niñez, donde se fortalecen los músculos, mejoran las habilidades y se aprende en la escuela. Más adelante llega la adolescencia, cuando el cuerpo cambia mucho y se prepara para la vida adulta. Para crecer y desarrollarse bien, es importante comer alimentos saludables, dormir lo suficiente, hacer actividad física y man- tener buenos hábitos de higiene.

Contesta con falso o verdadero

1. ( ) El crecimiento se refiere a cambios en el tamaño del cuerpo, como aumentar de estatura y peso.

2. ( ) El desarrollo solo ocurre en los músculos y no tiene que ver con aprender.

3. ( ) Aprender a hablar y a leer son ejemplos de desarrollo.

4. ( ) Todas las personas crecen y se desarrollan exactamente al mismo ritmo.

5. ( ) Dormir bien y comer saludable ayudan al crecimiento y al desarrollo.

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud.