Cientos de niños combatieron en la Batalla de Acosta Ñu durante la Guerra de la Triple Alianza.

«Durante siglos las sociedades occidentales aceptaron el uso militar de niños en la guerra, sin embargo, nunca como unidades exclusivas o formadas por ellos ni su reclutamiento masivo salvo en breves excepciones. El caso paraguayo es un ejemplo sin precedentes en Sudamérica de esas excepciones, con una movilización a gran escala de menores de edad, porque en ese tiempo y a meses de la finalización de la guerra, ya no existía gran población masculina adulta para combatir y defender la soberanía paraguaya».

Aunque esta fecha puede evocar tristeza, también es una gran oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger y promover los derechos de los niños en el país; el homenaje a los niños puede concientizar a la sociedad sobre la importancia de la infancia y los derechos de los niños. Es una ocasión para recordar que los niños son seres vulnerables que dependen de los cuidados de los adultos y merecen ser protegidos, educados y atendidos adecuadamente.

Homenajear a los niños es una forma de mantener viva la memoria de este terrible acontecimiento de nuestra historia, promoviendo la búsqueda de justicia y la no repetición de hechos similares.

Actividad

Contesta.

1. ¿Conoces los derechos de los niños? ¿Cuáles son?

2. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño?

3. ¿Conocías la historia detrás del Día del Niño Paraguayo? ¿Qué sientes ahora al saberlo?