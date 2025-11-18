Actividades recreativas para disfrutar de las vacaciones

A continuación te presentamos actividades recreativas, emocionantes y educativas que puedes elegir según tu interés para seguir avanzando en tu desarrollo personal.

1- Talleres creativos de arte

Para estimular tu creatividad, puedes explorar pintura, dibujo, escultura y manualidades.

Manipular pinceles, lápices y materiales de arte mejoran la coordinación mano-ojo.

El arte permite expresarse y comunicar emociones de formas únicas.

Ejemplo

Participar de clases de pintura al aire libre y explorar diferentes técnicas como acuarela, óleo o acrílicos.

2- Clases de cocina para niños

Cocinar es una habilidad práctica y divertida que te puede gustar y podés hacerlo de manera segura en casa o en clases especiales para niños.

Aprenderás sobre ingredientes saludables y la importancia de una dieta equilibrada.

Preparar una receta sencilla de un plato que te gusta.

Ejemplo

Preparar ensaladas saludables o jugos de frutas, galletitas y sándwiches creativos usando moldes diversos.

3- Juegos y deportes al aire libre

El verano es perfecto para participar en actividades físicas que promueven el ejercicio y la diversión. El deporte te ayudará a realizar ejercicios con regularidad desde una edad temprana, jugar en equipo y desarrollar habilidades de liderazgo, ayuda mutua, cooperación, respeto al adversario y a las reglas de juego; que son esenciales para tu crecimiento personal y buen relacionamiento con los demás.

Ejemplo

Participar de minitorneos de fútbol, carreras de relevos o partidos amistosos de voleibol en el parque local.

4- Campamentos en la naturaleza

Los campamentos ofrecen una conexión directa con la naturaleza, fomentando la exploración y el aprendizaje sobre el medio ambiente. Aprenderás sobre la flora y fauna local y la importancia de la conservación.

Ejemplo

Participar de senderismo guiado con la familia con actividades de identificación de plantas y animales, promoviendo el respeto y la curiosidad por el entorno natural.

Finalmente, estas actividades entretenidas durante las vacaciones de verano, te van a proporcionar variadas experiencias, que contribuirán a tu crecimiento integral, preparándote para iniciar el nuevo año escolar con energía y entusiasmo renovados.

Fuente: MEC 2014. Programa de estudios. Vida Social y Trabajo.