Los puntos cardinales: una brújula para orientarnos

En la vida diaria, usamos muchas pistas para orientarnos. A veces miramos por dónde sale el sol, otras veces seguimos un letrero, un edificio, y en ocasiones usamos una brújula o el celular. Pero antes de usar herramientas, es importante aprender lo básico: cuáles son los puntos cardinales y cómo podemos reconocerlos.

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¿Cuáles son los puntos cardinales?

Los puntos cardinales principales son cuatro:

- Norte (N)

- Sur (S)

- Este (E)

- Oeste (O)

Observa esta imagen de la niña que está parada en el centro de una gran cruz: cada brazo de esa cruz apunta a uno de los cuatro lugares señalados.

¿Cómo podemos identificarlos?

- El este: indica el lugar por donde sale el sol, también se le llama oriente.

- El oeste: señala el lugar por donde se esconde el sol, también se le llama occidente.

- El norte: indica el polo norte, si señalamos con nuestro brazo derecho el este con los brazos extendidos, como la niña de la imagen, de cara a nosotros quedará el norte.

- El sur: señala el polo sur terrestre, si señalamos con nuestro brazo izquierdo el oeste, con los brazos extendidos, de espalda a nosotros quedará el sur.

Otra forma es usar una brújula, que es un instrumento que tiene una aguja. Esa aguja suele señalar el norte. Con el norte ubicado, podemos saber los demás: el sur está al lado contrario del norte, y el este y el oeste quedan a los lados.

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I. Subraya la respuesta correcta en estos ejercicios de selección múltiple.

1. ¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales?

a. Arriba, abajo, izquierda, derecha

b. Norte, sur, este, oeste

c. Día, noche, mañana, tarde

2. El Sol sale y se levanta por el…

a. Este

b. Norte

c. Sur

d. Oeste

3. Si una brújula marca el Norte, ¿qué punto cardinal está al lado contrario?

a. Este

b. Oeste

c. Sur

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo.