Falleció don Ramón Samudio, quien había perdido ambas piernas en IPS

Poco antes de las 10:00 de este miércoles, don Ramón Samudio falleció a los 82 años en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), tras permanecer alrededor de 15 días internado por complicaciones a causa de un cáncer de pulmón.

Su hija, Natalia Samudio, comentó que su padre venía siendo tratado por el cáncer y que en los últimos días fue hospitalizado tras una complicación.

A través de una endoscopía se descubrió que tenía úlceras, por lo que se le sometió a una cirugía hace unos días. Como resultado, fue trasladado a terapia intensiva, donde finalmente falleció tras no lograr superar las complicaciones derivadas.

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Denuncias de la familia sobre atención y gastos

La familiar denunció que durante la internación de su padre tuvieron que costear insumos que no contaba el IPS. En total, gastaron alrededor de más de G. 1.000.000 solamente en antibióticos para terapia intensiva, según indicó.

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En paralelo, lamentó que su padre haya fallecido sin recibir justicia correspondiente o siquiera un pedido de disculpas por parte del IPS.

“Mi papá se fue sin escuchar esa disculpa de la gente que le truncó la vida porque él era una persona independiente y trabajadora. Le condenaron a vivir en sillas de ruedas hasta morir”, lamentó.

Antecedentes: la amputación por presunta negligencia

Don Samudio en 2020 había sido amputado sus dos piernas por presunta negligencia médica en la previsional.

Sin embargo, el caso judicial contra el IPS por la presunta amputación errónea que sufrió Ramón Samudio no tuvo un desenlace penal con sanciones para los médicos ni para la institución.

La denuncia por lesión grave fue desestimada por la justicia paraguaya en agosto de 2023, a cargo del juez Mirko Valinotti, lo que permitió que los profesionales involucrados siguieran trabajando dentro del IPS o en otras funciones médicas sin penalización.

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La familia ha denunciado que el proceso judicial estuvo lleno de obstáculos y que no hubo responsabilidades claras ni disculpas oficiales por parte del seguro social.