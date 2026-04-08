Nicanor advierte a Santiago Peña: “La soberbia es la víspera de la caída”

Las críticas de referentes y miembros del propio Partido Colorado al gobierno de Santiago Peña siguen sumando. El embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, quién criticó varias veces al propio mandatario, ayer volvió a arremeter al sostener que durante el gobierno de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”.

A esto se sumó el pedido del senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar de cambios en el gabinete de la Presidencia de la República, el cual atraviesa una crisis que se evidenció con la salida de Carlos Fernández Valdovinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), uno de los hombres más trascendentales y quien fue el encargado de anunciar una “economía de guerra” debido a la estrepitosa caída en la recaudación del Estado.

El expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos también criticó a Santiago Peña, tildándolo de soberbio por no querer escuchar, ya que -señaló “todos piden cambios en su gabinete”, pero el mandatario se mantiene en su postura. Contó cómo Peña ignora hasta los pedidos de su vicepresidente, Pedro Alliana, a quien describió como alguien con “carrocería política”.

“No solamente Nicanor, ni Beto, ni Latorre (Raúl), todo el mundo. Alliana le dice al Presidente: ‘Cambiá na, chamigo’. Y, ¿cuál es la respuesta del Presidente? ‘Alliana es mi amigo, pero el que decide soy yo’. La soberbia pues es la víspera de la caída”, detalló Duarte Frutos, a quien varios analistas y propios colorados adjudican la caída del Partido Colorado en las elecciones del 2008 justamente por su soberbia y fue tildado de “mariscal de la derrota”.

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Cartes, preocupado por gobierno de Peña

Nicanor recordó que las decisiones legítimas que tienen que ver con el servicio público y con el bienestar general son aquellas consensuadas, no las decisiones unilaterales, por lo que destacó que es importante escuchar si es que realmente los ministros de una administración están siendo deficientes.

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“Yo puedo decidir a quién cambiarle como presidente, pero cuando voy, tengo que escuchar también, y si un vicepresidente que tiene carrocería política, que tiene experiencia y que ha demostrado absoluta lealtad al gobierno, de repente entonces, ¿no va a poder opinar pio?”, criticó a Peña.

Agregó que mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, y este le manifestó su preocupación por el gobierno de Santiago Peña.

“Estamos en un momento en que se puede hacer una remontada de toda la percepción de toda esta situación de la deuda y, yo voy a decir, yo ayer estuve con el presidente Horacio Cartes y él también está preocupado. Claro que es presidente del partido, claro que es el líder del movimiento y recibe todas las informaciones y todas las demandas e insatisfacciones”, detalló.

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Sostuvo que un presidente no tiene que ser muy amigo de sus ministros, tiene que ser una persona abierta, pero cuando uno empieza a construir afecto y se pasa a otra cosa, y vienen las tentaciones del poder, el presidente va perdiendo autoridad.

“Ha upéi ndaikatuvéima ni secretáriope ñamose (después ni al secretario no le puede ordenar), porque no se mantuvo una relación distante en el sentido del cumplimiento de las obligaciones del cuidado, del celo en el manejo de la cosa pública. El presidente tiene que ser un arbitro, yo no puedo ser amigo de los vialeros”, concluyó en entrevista con la radio 1080 AM.