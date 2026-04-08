Luque: lo que dijo el precandidato colorado sobre el hurto de casi G. 300 millones en efectivo

Mario Gustavo Pineda, candidato número uno a la concejalía de Luque de la mano de “Hugui” Farías, quien apunta a la intendencia, expresó su “profunda tranquilidad y mi inquebrantable compromiso” ante los hechos de inseguridad de los que fue víctima cerca de las 00:30 de ayer, 7 de abril.

“Si bien las circunstancias sugieren que no fue un incidente casual, mi respuesta no será el miedo, sino el trabajo”, sostuvo.

Agregó además una advertencia a sus adversarios: “A quienes buscan amedrentar proyectos que nacen del corazón de la gente, les digo con serenidad: nuestra vocación de servicio es más fuerte que cualquier obstáculo. No estamos aquí por intereses personales, sino por el bienestar de nuestra comunidad”, sostuvo.

El precandidato colorado cartista aseguró que confía plenamente en el trabajo de las autoridades para esclarecer lo sucedido y dijo que seguirá recorriendo los barrios luqueños con “la misma paz de siempre”.

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“Luque merece líderes que miren al futuro con esperanza, no con temor. Con convicción y lealtad inquebrantable. Firme por un Luque mejor”, sostuvo.

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¿Cuál es el origen del dinero?

Lo que la mayoría de la ciudadanía se preguntó al ver que tenía G. 300 millones en el automóvil fue de dónde salió el dinero. El precandidato no emitió una sola declaración al respecto.

Según los datos disponibles en la Contraloría General de la República, Gustavo Pineda Sosa fue nombrado en el 2017 como “coordinador” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Al asumir el cargo declaró tener G. 212 millones depositados en dos bancos y un Kía Río del año 2016 como únicos bienes, totalizando así un patrimonio neto de G. 323.200.000. Su esposa figuraba como ama de casa.

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En su DD.JJ. de julio del 2024, su esposa Tania Mabel Lugo Almada ya figura como funcionaria pública y él asume como “técnico” en la Cámara de Senadores. Ese año, sus depósitos ya escalaron a más de 540 millones en varios bancos y su patrimonio neto ya superó los G. 3.000 millones.

Su más reciente DD.JJ. data de este 24 de marzo del 2026. En esa fecha, declaró depósitos por más de G. 930 millones en varios bancos, dos lujosos vehículos e inversiones en dos empresas: “Ara Pora P.S.” y “Agro Arapora”. Su patrimonio neto actualmente supera los G. 3.400 millones en total.

Luego del hecho, el precandidato cartista dijo a la Policía que “frecuentemente” tiene mucho dinero en efectivo en su vehículo.