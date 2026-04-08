Reacción de Fernández Valdovinos tras conocer al nuevo titular del MEF

Este miércoles, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, fue designado por el presidente de la República, Santiago Peña, para dirigir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos.

Luego del anuncio, el exministro de Economía felicitó vía redes sociales a Lovera y sostuvo que es una “excelente elección de un hombre de la casa” para estar al frente de la mencionada cartera estatal.

Asimismo, aseguró que el nuevo ministro cuenta “con todas las cualidades profesionales y personales para seguir construyendo el país que queremos y nos merecemos”.

El pasado martes 31 de marzo, se informó de la salida de Fernández Valdovinos en medio de una incertidumbre sobre la situación de finanzas públicas, en la que el mismo exministro había anunciado “una economía de guerra”.

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Críticas a Fernández Valdovinos

Ayer, el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, tiroteó contra el exministro de Economía con una serie de críticas.

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A criterio del diplomático, Fernández Valdovinos “era un personaje y una persona a la vez un poco polémico, un poco soberbio y nunca abrió mano a la información".

Incluso mencionó que el extitular del MEF “chuleaba” la pregunta sobre cuánto en realidad debe el Estado a las vialeras y farmacéuticas.

Antes de la designación de Lovera, Leite también sostuvo que el futuro titular de Economía y Finanzas tomará el cargo con 1.400 millones de dólares de deuda y también en riesgo de que las empresas paraguayas sigan existiendo. “Un trabajo apasionante, desafiante, pero no quiero estar en sus zapatos”, declaró.

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