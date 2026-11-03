Emotivo cierre con exposición de trabajos

Nos preparamos para la exposición de trabajos que reflejan tanto la adquisición de habilidades prácticas como la comprensión de valores vinculados a la convivencia, la responsabilidad, la cooperación y el cuidado del medio ambiente.

Organizamos una feria simulada con productos hechos por nosotros, utilizando precios ficticios para practicar la compra y la venta. Mejoramos nuestros cálculos.

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La clausura del año lectivo es un espacio para reconocer el esfuerzo de los alumnos, compartir sus aprendizajes con las familias y destacar que la vida social y el trabajo forman parte de experiencias cotidianas que se aprenden, se practican y se construyen en comunidad.

Fuentes: (MEC). 2014. Programa de estudios. Primer ciclo.