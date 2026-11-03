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Vida Social y Trabajo
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Emotivo cierre con exposición de trabajos

Emotivo cierre con exposición de trabajos
Emotivo cierre con exposición de trabajosArchivo, ABC Color

La clausura del año lectivo constituye una oportunidad para que la comunidad educativa conozca los aprendizajes desarrollados por los alumnos durante el curso.

Por Lic. Mirtha Ovelar, MSC
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Nos preparamos para la exposición de trabajos que reflejan tanto la adquisición de habilidades prácticas como la comprensión de valores vinculados a la convivencia, la responsabilidad, la cooperación y el cuidado del medio ambiente.

Emotivo cierre con exposición de trabajos
Emotivo cierre con exposición de trabajos

Organizamos una feria simulada con productos hechos por nosotros, utilizando precios ficticios para practicar la compra y la venta. Mejoramos nuestros cálculos.

Lea más: Exposición de trabajos de fin de año

La clausura del año lectivo es un espacio para reconocer el esfuerzo de los alumnos, compartir sus aprendizajes con las familias y destacar que la vida social y el trabajo forman parte de experiencias cotidianas que se aprenden, se practican y se construyen en comunidad.

Fuentes: (MEC). 2014. Programa de estudios. Primer ciclo.

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