Homonimia: importancia, palabras homógrafas, ejemplos y actividades de fijación

Importancia de la homonimia
-Evitar confusiones. La homonimia puede llevar a interpretaciones erróneas si no se identifica el contexto adecuado de la palabra.
-Mejorar la comunicación. Al comprender la diferencia entre palabras homónimas, se puede expresar con mayor claridad y precisión, evitando ambigüedades.
-Facilitar la comprensión lectora. La identificación de las diferentes acepciones de una palabra homónima permite una mejor comprensión de textos escritos y orales.
-Enriquecer el vocabulario. Conocer las palabras homónimas y sus significados amplía el vocabulario y mejora la capacidad de expresión.
-Desarrollar habilidades lingüísticas. La homonimia es un fenómeno lingüístico que ayuda a comprender mejor la estructura y el funcionamiento del idioma.
La homonimia posee dos tipos de palabras, que son las palabras homógrafas y las homófonas.
Palabras homógrafas
Poseen un origen etimológico del griego, de manera que hómoios significa igual y graphos hace referencia a grafía, siendo un término que alude a todas aquellas palabras que tienen una condición semántica de coincidencia porque aunque se escriben de modo idéntico, no significan lo mismo.
Otros ejemplos
-Banco: mueble para sentarse.
-Banco: institución pública o privada de administración de recursos monetarios.
-Vela: objeto de naturaleza combustible utilizado para generar luz artificial.
-Vela: parte de una embarcación.
-Capital: ciudad principal de un país o provincia.
-Capital: patrimonio material de una persona o empresa.
-Lima: tipo de cítrico.
-Lima: objeto para reducir o desgastar superficies.
Lee y trascribe el homógrafo correspondiente
1._______________ Animal y referente al fuego.
2._______________ Preposición y envoltorio de papel.
3._______________ Del verbo reír y corriente de agua.
4._______________ Del verbo venir y bebida.
5._______________ Del verbo curar y sacerdote.
6._______________ Del verbo salir y condimento.
7._______________ Del verbo botar y calzado.
8._______________ Del verbo amar y dueño.
9._______________ Del verbo casar y hogar.
10.______________ Alambrado y próximo en distancia y delimitación.
Amo - Bota - Casa - Cerca - Vino - Cura - Llama - Río - Sal - Sobre