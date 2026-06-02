Los derechos y las obligaciones de los niños

Algunos de estos derechos son recibir amor y cuidado, ir a la escuela, tener alimentación adecuada, recibir atención médica y vivir en un lugar seguro.

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Estos derechos permiten que los niños puedan desarrollarse física, emocional y socialmente de manera correcta. También ayudan a que todos los niños sean tratados con respeto y sin discriminación.

Así como los niños tienen derechos, también poseen obligaciones que deben cumplir diariamente. Entre ellas están respetar a los padres, maestros y compañeros, cuidar sus útiles y pertenencias, cumplir con las tareas escolares y mantener buenos modales.

Las obligaciones ayudan a convivir mejor con otras personas y a construir una sociedad más justa y ordenada. Cuando cada niño cumple con sus responsabilidades, demuestra respeto y compromiso.

En la escuela, los derechos y las obligaciones están muy relacionados. Por ejemplo, un niño tiene derecho a aprender en un ambiente tranquilo y seguro, pero también tiene la obligación de respetar las normas del aula y escuchar a los demás. Si todos colaboran y cumplen sus deberes, el aprendizaje se vuelve más agradable y beneficioso para todos. La convivencia escolar mejora cuando existe respeto y solidaridad entre los compañeros.

En la familia también es importante practicar los derechos y las obligaciones. Los niños tienen derecho a recibir amor, protección y comprensión por parte de sus familiares. A su vez, deben colaborar con pequeñas tareas del hogar, cuidar sus juguetes y hablar con respeto. Estas acciones fortalecen la unión familiar y enseñan valores importantes como la responsabilidad y la cooperación.

Los derechos y las obligaciones son necesarios para vivir en armonía. Los derechos protegen a los niños y les permiten crecer felices, mientras que las obligaciones enseñan a actuar correctamente y a respetar a los demás. Cuando los niños conocen y practican sus derechos y deberes, se convierten en personas responsables, solidarias y preparadas para el futuro.

APRENDE MÁS

I. Responde.

Nivel literal

1. ¿Qué obligaciones deben cumplir los niños en la escuela?

2. ¿Qué valores se fortalecen en la familia?

Nivel inferencial

1. ¿Por qué es importante cumplir las obligaciones?

2. Explica por qué los derechos y las obligaciones están relacionados.

Nivel crítico

1. ¿Cuál de las obligaciones mencionadas consideras más importante? ¿Por qué?

2. ¿Qué cambiarías en tu comunidad para proteger mejor los derechos de los niños?

Nivel apreciativo

1. ¿Cómo te sentirías si no pudieras ejercer uno de tus derechos?

2. Menciona una enseñanza importante que te dejó la lectura.

Nivel creativo

Escribe un pequeño compromiso sobre cómo cumplirás tus obligaciones.

II. Subraya los sustantivos y encierra los adjetivos.

1. Los niños responsables ayudan en casa.

2. Los compañeros respetuosos conviven mejor.

III. Escribe el verbo de cada oración.

1. Los niños estudian en la escuela.

2. La familia protege a los niños.

IV. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras.

1. Protección:

2. Respeto:

V. Ordena correctamente la siguiente oración.

ayudan / responsabilidades / Las / convivir / mejor. / a

VI. Encierra la letra de cada respuesta correcta.

1. ¿Cuál es una obligación de los niños?

a) Respetar a los demás

b) Ignorar las tareas

c) Pelear con compañeros

2. ¿Qué ayuda a mejorar la convivencia escolar?

a) El desorden

b) El respeto

c) La irresponsabilidad