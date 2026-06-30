El uso de la mayúscula en días festivos

Regla importante

Los nombres de las festividades y celebraciones se escriben con mayúscula inicial porque son nombres propios de acontecimientos especiales.

Lea más: El uso de la mayúscula

Correcto

-Navidad

-Año Nuevo

-Día de la Independencia

-Día de la Madre

-Día del Maestro

-Semana Santa

-Día de la Amistad

-Día de la Bandera

Incorrecto:

✘ navidad

✘ día de la madre

✘ año nuevo

✘ semana santa

Ejemplos en oraciones

1. El 25 de diciembre celebramos la Navidad.

2. El 1 de enero celebramos el Año Nuevo.

3. En Paraguay, el Día de la Independencia se celebra el 14 y 15 de mayo.

4. El Día de la Amistad se celebra el 30 de julio.

Lectura breve

Durante el año celebramos muchas fechas especiales. En diciembre festejamos la Navidad y el Año Nuevo. En Paraguay recordamos el Día de la Independencia los días 14 y 15 de mayo. También celebramos el Día de la Madre, el Día del Maestro y el Día de la Amistad.

Es importante escribir correctamente estos nombres utilizando mayúscula inicial.

APRENDE MÁS

I. Encierra en círculo la letra con la opción correcta.

1. ¿Qué debemos usar al escribir el nombre de una festividad?

a) Minúscula

b) Números

c) Mayúscula inicial

d) Todo mayúscula

2. ¿Qué fiesta se celebra el 25 de diciembre?

a) Año Nuevo

b) Navidad

c) Víspera de Navidad

d) Día de los Reyes Magos

3. ¿Qué recuerda Paraguay el 14 y 15 de mayo?

a) Día del Trabajador

b) Día de la Madre

c) Día de la Independencia

d) Día del Padre

4. ¿En qué fecha se celebra el Año Nuevo?

a) 25 de diciembre

b) 1 de enero

c) 31 de diciembre

d) 6 de enero

5. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional de la Mujer?

a) 8 de marzo

b) 15 de mayo

c) 21 de septiembre

d) 12 de junio

6. ¿Cuándo se celebra el Día del Trabajador?

a) 15 de mayo

b) 30 de julio

c) 1 de mayo

d) 1 de marzo

7. ¿Cuándo se celebra el Día de la Paz del Chaco?

a) 12 de junio

b) 14 de febrero

c) 22 de setiembre

d) 29 de setiembre

8. ¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Paraguay?

a) Primer domingo de junio

b) Segundo domingo de junio

c) Tercer domingo de junio

d) Último domingo de junio

9. ¿Cuándo se celebra el Día de la Amistad en Paraguay?

a) 14 de julio

b) 30 de junio

c) 31 de julio

d) 30 de julio

10. ¿Cuándo se celebra el Día del Maestro?

a) 1 de abril

b) 30 de marzo

c) 14 de abril

d) 30 de abril

II. Corrige utilizando las mayúsculas.

1. celebramos la navidad en familia.

2. el día de la independencia es muy importante.

3. me gusta participar en semana santa.

4. el año nuevo comienza el 1 de enero.

III. Escribe las siguientes celebraciones utilizando mayúscula.

1. día de la madre →

2. año nuevo →

3. día de la amistad →

4. semana santa →

5. día de los héroes →