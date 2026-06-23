El uso de la mayúscula

Reglas del uso de las mayúsculas

1. Al inicio de una oración

La primera palabra de una oración siempre comienza con mayúscula.

Ejemplo:

- Mi perro juega en el jardín.

- Hoy hace mucho calor.

2. Después de un punto

Después de un punto, la siguiente palabra empieza con mayúscula.

Ejemplo:

- Tania tiene una bicicleta. Ella la usa todos los días.

3. En los nombres de personas

Los nombres y apellidos se escriben con mayúscula inicial.

Ejemplo:

- Luis Pereira

- Héctor Villalba

4. En los nombres de lugares

Los nombres de ciudades, países y ríos, entre otros, comienzan con mayúscula.

Ejemplo:

- Paraguay

- Asunción

- Apa

5. En los nombres de animales y mascotas

Cuando un animal tiene nombre propio, este se escribe con mayúscula.

Ejemplo:

- Mi perro se llama Toby.

- La gata Luna duerme mucho.

Observación:

- Los nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del año se escriben siempre con minúscula inicial por regla general.

Ejemplos:

- Días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.

- Meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre.

- Estaciones: primavera, verano, otoño, invierno.

Excepciones

Únicamente llevan mayúscula inicial en los siguientes casos:

- Si la palabra inicia el texto o párrafo.

- Si van después de un punto.

- Si forman parte de nombres propios, festividades, fechas históricas, vías, espacios o edificios

Ejemplos: Viernes Santo, la Batalla del 20 de Julio, el Hospital Dos de Mayo, la calle 15 de Agosto.

Recuerda

Las letras mayúsculas deben llevar tilde en caso de que así lo dispongan las reglas de acentuación. Por ejemplo: África, Ángel, Ágata.

I. Ubica las letras maýusculas en los lugares correspondientes

A - C - D - F - G - L - M - O - R - S - T

_ofía fue al parque _arlos _ntonio _ópez con su hermano _ateo el sábado. _ambién llevaron a su perro _si y a su gato _us. _espués, se sentaron bajo un árbol de mango para merendar leche y galletitas. _egresaron a la casa muy contentos. _ue un día muy divertido.

II. Encierra en círculo la opción correcta de cada enunciado

1. ¿Cuál palabra debe escribirse con mayúscula?

a. país

b. paraguay

c. río

d. lago

2. ¿Cuál oración está escrita correctamente?

a. mi amigo se llama Pedro.

b. Mi amigo se llama pedro.

c. Mi amigo se llama Pedro.

d. mi amigo se llama pedro.

3. ¿Qué palabra lleva mayúscula por ser un nombre propio?

a. Nombre

b. Carlos

c. Apellido

d. Niño

III. Escribe correctamente las siguientes oraciones

1. juan vive en encarnación.

2. ayer fui al zoológico. vi muchos animales.

3. mi perro se llama firulais.

4. maría y pedro visitaron uruguay.

5. mi tío ricardo siempre navega por el río paraná.

IV. Completa las oraciones con mayúsculas donde correspondan

1. ________________ vive en Paraguay.

2. Mi gato se llama _________________.

3. ______________ fuimos a la plaza.

4. Ana juega. ________________ corre muy rápido.