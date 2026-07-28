Un cuento sobre el Día del Niño

Lea más: 16 DE AGOSTO Día del Niño

Lee atentamente el siguiente cuento.

Las cometas de la memoria

El viento de agosto soplaba con fuerza sobre los campos de Acosta Ñu. Diego, un niño paraguayo de diez años, sostenía con orgullo una gran pandorga tricolor que él mismo había fabricado con cañas y papel de seda. A su lado, su abuelo miraba el horizonte con profundo respeto.

—Abuelo, ¿por qué volamos cometas precisamente hoy, el dieciséis de agosto? —preguntó Diego, mientras el Sol iluminaba el verde follaje paraguayo.

El abuelo se agachó, tomó un puñado de la tierra fértil y la dejó caer entre sus dedos.

—Hace muchos años, Diego, en este mismo suelo, unos niños tan pequeños como tú demostraron una valentía gigante. No tenían juguetes ni tecnología, pero les sobraba amor por su tierra. Ellos defendieron nuestra libertad con el coraje de los verdaderos héroes.

Diego miró su cometa. Comprendió que la libertad de correr, reír y estudiar que disfrutaba hoy era el regalo de aquellos valientes del pasado. Con un fuerte impulso, soltó la cuerda. La cometa se elevó hacia el cielo azul, bailando con el viento, llevando el agradecimiento de una nueva generación a los Niños Mártires de Acosta Ñu que jamás serían olvidados.

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I. Selecciona la opción correcta para cada enunciado.

1. ¿Qué conmemora el cuento el 16 de agosto?

A) La fundación de un pueblo moderno.

B) El heroísmo de los niños mártires de Acosta Ñu.

C) El fin de la temporada de invierno en Paraguay.

D) La invención de las cometas de colores.

2. ¿Qué objeto utiliza Diego para recordar a los héroes?

A) Una pelota de fútbol.

B) Un libro de historia antigua.

C) Una cometa tricolor.

D) Una medalla de bronce.

3. Según el abuelo, ¿qué motivó a los niños del pasado a ser valientes?

A) El deseo de ganar premios y medallas.

B) El amor profundo por su tierra paraguaya.

C) La obligación de probar juguetes nuevos.

D) El miedo a los vientos fuertes de agosto.

II. Busca en el texto y escribe los tres sustantivos propios que hacen referencia a personas o lugares específicos.

III. Cambia los siguientes verbos del cuento (que están en pasado) al tiempo presente:

Soplaba →

Preguntó →

Comprendió →

IV. Escribe el adjetivo que califica a los siguientes sustantivos dentro del cuento:

-Cometa:

-Tierra:

-Héroes:

V. Escribe las maneras en que puedes honrar la memoria de los Niños Mártires de Acosta Ñu.

Ideas para la celebración del Día del Niño

-Taller de cometas mensajeras. Construir cometas tricolores (rojo, blanco y azul) donde cada niño escriba un derecho actual o un mensaje de agradecimiento a los héroes de la patria antes de hacerlas volar.

-Rincón de juegos tradicionales. Organizar estaciones con juegos típicos paraguayos que resalten la alegría de la infancia, como juego de la escondida, la carrera de embolsados, entre otros.

-Momento del chocolate y galletitas. Recrear la tradicional merienda para celebraciones distribuyendo chocolate caliente y galletitas, para promover un espacio de compañerismo y comunidad.

-Mural de la paz y la infancia. Diseñar un lienzo colectivo donde los estudiantes pinten sus manos con los colores de la bandera para simbolizar el compromiso de proteger y valorar a la niñez actual.