La importancia de practicar deportes

Un sábado por la tarde, su amiga Liz pasó por su casa corriendo y saltando con una pelota nueva bajo el brazo.

—¡Hola, Fer! Vamos a la canchita del barrio. ¡Todos los chicos están ahí para jugar al fútbol y al hándbol!— gritó Liz muy entusiasmada.

Fer, con un poco de pereza, decidió acompañarla. Al llegar, vio a sus compañeros correr, reír y saltar con mucha energía. Tenían las mejillas rojas y una gran sonrisa.

Liz lo invitó a entrar a la cancha. Al principio, a Fer le costó respirar y se cansó rápido, pero sus amigos le pasaban el balón y lo alentaban diciendo: «¡Fuerza, Fer».

Al terminar la tarde, Fer metió un gol genial gracias al pase de un compañero. Todos se abrazaron y celebraron juntos. En ese momento, Fer sintió un calorcito feliz en el pecho. Ya no tenía pereza; al contrario, ¡sentía su cuerpo lleno de energía y su mente superdespierta!

Camino a casa, mientras tomaban un rico jugo de naranja, Liz le dijo:

—¿Viste, Fer? Mover el cuerpo nos hace bien, nos da salud, nos vuelve más fuertes y nos enseña a trabajar en equipo. El deporte es salud y alegría.

Desde ese día, Fer organiza su tiempo: cumple con sus tareas de la escuela, pero nunca se pierde el partido de la tarde con sus amigos del barrio.

APRENDE MÁS

I. Responde.

1. ¿Qué hacía Fer al principio del cuento en lugar de salir a jugar?

2. ¿Cómo se sintió Fer al final del partido en la canchita?

3. Según el cuento, ¿por qué es importante hacer deportes?

II. Une con flechas según corresponda lo que hizo cada personaje.

1. Fer ( ) Le pasaban el balón y lo alentaban.

2. Liz ( ) Metió un gol al final y se sintió lleno de energía.

3. Los amigos ( ) Invitó a su amigo a ir a la cancha con una pelota.

III. Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Qué día de la semana Liz invitó a Fer a la canchita?

a) Un lunes por la mañana.

b) Un sábado por la tarde.

c) Un domingo de noche.

2. Al principio del partido, ¿cómo se sintió el cuerpo de Fer?

a) Se cansó rápido y le costó respirar.

b) Tenía mucha fuerza y corrió más que todos.

c) Le dio mucho sueño y se durmió en el pasto.

3. ¿Qué valor del deporte se destaca cuando todos se abrazaron tras el gol de Fer?

a) El egoísmo de jugar solos.

b) El compañerismo y el trabajo en equipo.

c) La rabia por perder.

4. ¿Qué aprendió Fer al final de la historia?

a) Que solo hay que jugar videojuegos todo el día.

b) Que no debe hacer las tareas de la escuela.

c) Que se puede organizar el tiempo para estudiar y también hacer deportes con amigos.

IV. Completa los espacios en blanco con los artículos correctos (El, La, Los, Las).

__________ amigos de Fer lo alentaron con mucha fuerza.

__________ pelota de Liz era muy divertida.

__________ niños del barrio corrieron felices.

__________ deporte es muy bueno para la salud.

V. Selecciona la opción correcta encerrando en un círculo la letra indicada.

1. En la frase: «Fer era un niño de doce años», la palabra Fer es un:

a) Sustantivo común

b) Sustantivo propio

c) Verbo

2. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto es una acción (verbo)?

a) Pelota

b) Saltar

c) Hermoso

3. En la oración «Liz pasó con una pelota nueva», la palabra nueva funciona como un:

a) Adjetivo

b) Sustantivo

c) Verbo