San Juan Bautista: vecinos exigen obras urgentes y logran declaración de emergencia

Vecinos de los barrios San Miguel, San José, Jataí y Jakarekuá de San Juan Bautista, Misiones, reclamaron la ejecución urgente de obras para solucionar los problemas de desagüe pluvial que provocaron graves inundaciones tras las intensas lluvias registradas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Los pobladores solicitaron ampliar los puentes, reparar el canal de desagüe y construir conductos alternativos para evitar nuevos desbordes que pongan en riesgo sus viviendas y la seguridad de sus familias.

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Los vecinos se presentaron durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, realizada este lunes, y entregaron una nota en la que expusieron la situación que enfrentan en los barrios afectados.

Además, solicitaron la intervención de la Municipalidad y de la Gobernación de Misiones para impulsar las obras necesarias.

Según manifestaron, el canal de desagüe pluvial colapsó durante las últimas precipitaciones, lo que provocó inundaciones y generó preocupación por los posibles daños en las viviendas.

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Advirtieron que la situación representa un peligro para la integridad física y la salud de las familias que residen en la zona.

Junta Municipal declaró emergencia estructural

Tras escuchar los reclamos y analizar la situación planteada por los vecinos, la Junta Municipal de San Juan Bautista aprobó por unanimidad la declaración de emergencia estructural distrital en los barrios San Miguel, San José, Jataí y Jakarekuá.

La resolución contempla solicitar la intervención urgente de la Intendencia Municipal y de la Gobernación de Misiones para atender la problemática y promover las obras reclamadas por los pobladores.

Con esta decisión, los vecinos esperan que las autoridades impulsen las intervenciones necesarias para mejorar el sistema de desagüe pluvial y reducir el riesgo de nuevas inundaciones en los barrios afectados.