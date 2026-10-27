Comprensión lectora sobre Karai Octubre

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Había comenzado el mes de septiembre y los patios de la escuela en Caacupé estaban cubiertos por una hermosa alfombra de flores rosadas y amarillas.

Los imponentes lapachos (tajy) anunciaban con orgullo la llegada de la primavera paraguaya. Luciano y Fiorela, dos estudiantes de sexto grado, observaban el paisaje mientras compartían la merienda.

—Mi abuela dice que cuando los lapachos florecen por completo, el invierno se despide definitivamente, pero también nos advierte que debemos prepararnos. Pronto llegará el Karai Octubre.

—¿El Karai Octubre? —preguntó Luciano, intrigado—. He oído hablar de él, pero no sé muy bien quién es.

Fiorela sonrió y, adoptando un tono misterioso, explicó: —Es un personaje de nuestra mitología.

Se lo describe como un anciano campesino, flaco y con un gran sombrero de paja, que lleva un látigo de arreador en la mano. La tradición cuenta que cada primero de octubre recorre las casas para vigilar si las familias trabajaron duro durante el año y si guardaron suficientes alimentos para los meses difíciles. Si ve que hay miseria o pereza, castiga el hogar con escasez.

—¡Qué riguroso! —exclamó Luciano, abriendo grandes los ojos—.

¿Y cómo podemos defendernos de su castigo?

—¡Con un buen plato de yopará (jopara)! —respondió Fiorela entu- siasmada—. Ese día, todas las familias paraguayas preparan un delicioso y abundante guiso de locro y poroto. Al servirlo, le demostramos al Karai Octubre que somos previsores, unidos y que en nuestra mesa abunda la comida. Así, el señor pasa de largo y nos bendice con un año de prosperidad.

Luciano miró el árbol de lapacho y comprendió que las tradiciones de su tierra guardaban profundas lecciones de vida: el valor del trabajo, la prevención y la riqueza de compartir en comunidad.

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Encierra en círculo la letra con la opción correcta.

1. ¿En qué fecha exacta se consume yopará para alejar la escasez?

A. 25 de mayo.

B. 1 de octubre.

C. 14 de febrero.

D. 29 de septiembre.

2. ¿Cuál es el significado y propósito principal de comer yopará el primer día de octubre en la cultura paraguaya?

A. Celebrar la llegada de las altas temperaturas del verano.

B. Conmemorar una batalla histórica de la independencia nacional.

C. Purificar la sangre, espantar los males del mes y atraer la buena salud.

D. Espantar la miseria y asegurar la abundancia de alimentos durante todo el año.

3. En la oración «La abuela mezcla el poroto y el locro con verduras frescas», ¿cuál de las siguientes palabras funciona como un sustantivo común?

A. Poroto

B. Mezcla

C. Frescas

D. Con

4. En la frase «Luciano sonríe y ayuda a picar las cebollas», ¿Qué palabra representa una acción (verbo) conjugada en tiempo presente?

A. Cebollas

B. Luciano

C. Sonríe

D. picar

5. En el enunciado «La fría tarde de Asunción acompañaba el guiso caliente», ¿cuál es el adjetivo que califica al sustantivo «tarde»?

A. Asunción

B. Fría

C. Guiso

D. Caliente