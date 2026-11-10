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10 de noviembre de 2026 - 01:00

La Navidad de antes en Paraguay

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GENTILEZA

Hoy vamos a realizar un viaje a los recuerdos y tradiciones de las décadas de 1970 y 1980.

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra
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Lea más: La Navidad en el Paraguay

La Navidad era una celebración muy esperada por las familias paraguayas. Desde los primeros días de diciembre, los hogares se llenaban de alegría y comenzaban los preparativos. Las familias limpiaban y adornaban sus casas, elaboraban comidas especiales y preparaban hermosos pesebres.

Los niños esperaban emocionados la llegada del Niño Jesús, mientras los adultos organizaban los encuentros familiares. Como diciembre es un mes muy caluroso en Paraguay, las personas vestían ropas frescas y, para la Nochebuena, muchas estrenaban vestidos, camisas, pantalones y zapatos. En algunos barrios se escuchaban músicas navideñas, villancicos y canciones paraguayas. Era una época de compartir con los vecinos, visitar a los familiares y disfrutar de las pequeñas cosas con mucha alegría.

Una de las tradiciones más hermosas era la preparación del pesebre paraguayo. Las familias lo construían utilizando ramas de ka’avove’i, hojas de pindó, piedras, arena y otros elementos de la naturaleza. En su interior colocaban las figuras de María, José y el Niño Jesús, quien representa el nacimiento del Salvador. También estaban los pastores, que simbolizan la humildad y que fueron a conocer al Niño; los animales, que recuerdan el lugar sencillo donde nació Jesús; la estrella de Belén que simboliza la luz y la esperanza, guio a los tres Reyes Magos, que representan la adoración y los regalos ofrecidos al Niño. Alrededor del pesebre se colocaban frutas de estación, como sandías, melones, piñas y uvas, además de la infaltable flor de coco y otros adornos.

Era costumbre visitar los pesebres de familiares, amigos y vecinos, admirar sus decoraciones, rezar y compartir momentos agradables. En algunos hogares se ofrecían golosinas, pandulce o frutas a los niños visitantes. Estas visitas fortalecían la amistad y la unión entre las familias.

La comida también ocupaba un lugar muy importante en las celebraciones. En Nochebuena, las familias preparaban platos tradicionales como sopa paraguaya, chipa guasu, pollo, carnes asadas, lechón y ensaladas. También se compartían pandulces, frutas y otros postres. Entre las bebidas se encontraban los jugos de frutas, las gaseosas, el clericó preparado con frutas y, para los adultos, la sidra y otras bebidas.

Muchas familias cenaban juntas y, al llegar la medianoche del 24 de diciembre, se abrazaban y expresaban: «¡Feliz Navidad!», «¡Que el Niño Jesús bendiga nuestro hogar!» y «¡Que reine la paz en nuestra familia!».

Nuestros abuelos y padres nos enseñaron que el verdadero valor de estas fiestas está en el amor, la fe, la solidaridad, la gratitud, el respeto y la unión familiar. Por eso, debemos conocer, valorar y transmitir estas hermosas tradiciones a las nuevas generaciones, para que nunca se pierdan.

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