PRESIDENTES HAYES, decimoquinto departamento de la República del Paraguay

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Según datos del censo nacional realizado en el 2002, tiene una población de 81.876 pobladores, de los cuales el 63% está asentada en la zona rural. Cuenta con un total de 16.865 viviendas. El 63% (10.700) ubicada en la zona rural y el 40% (6.165) en la zona urbana.



DIVISIÓN POLÍTICA

Villa Hayes (capital departamental)

Pozo Colorado

Benjamín Aceval

Nanawa

Puerto Pinasco

José Falcón



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Presidente Hayes está ubicado en la parte sur de la Región Occidental. Al norte limita con los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay; al este, con el río Paraguay, que lo separa de los departamentos de Concepción, San Pedro, y Cordillera; al sur se encuentran el departamento Central y la capital del país, Asunción, de los que está separado por el río Paraguay; al oeste y suroeste se separa de la República Argentina por el río Pilcomayo.

El XV departamento está situado entre los paralelos 22º 00' y 25º 00' de latitud sur y entre los meridianos 61º 00' y 57º 00' de longitud oeste de Greenwich.





ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Esta inmensa zona chaqueña, escasamente poblada, conserva hasta nuestros días el hábitat natural y la cultura propia de los pueblos indígenas. Desde el siglo XVI, el gran Chaco se mostró esquivo a cualquier proceso de penetración intentado por los españoles primero y por las autoridades independientes después.

Durante el siglo XVIII se volvieron esporádicos los asentamientos cerca de la costa del río Paraguay, como las misiones de Timbó, Melodía, Remolinos y Narajay, que fueron abandonados después. La excepción la constituyó el fuerte Borbón, cuya fundación fue encargada al gobierno de Joaquín de Alós y Brú por una orden del 11 de junio de 1791, para contener los avances portugueses violatorios del tratado de 1777.



En aquel entonces fue encomendado al jefe del Regimiento Dragones del Rey, José Antonio de Zavala y Delgadillo, quien encontró en el paralelo 21º un pasaje montañoso llamado de “Los Tres Hermanos”, donde fundó el Puerto Borbón, un 25 de setiembre de 1792 con la presencia de los caciques mbayás, cuyo líder principal Cambá tenía su toldería a 15 km del fuerte.



En 1812, durante el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, el citado fuerte fue rebautizado con el nombre de Fuerte Olimpo. Con el gobierno posterior de Carlos Antonio López, se instaló la colonia francesa denominada Villa de Nueva Burdeos, experimentó con población francesa que fracasó.



La localidad de los descendientes franceses, consolidada por pobladores criollos, fue llamada luego Villa Occidental. Al terminar la Guerra de la Triple Alianza, se registró un litigio entre los gobiernos de Paraguay y Argentina por el dominio y la posesión de la Villa Occidental. Sometido al arbitraje del presidente norteamericano Rutherfort B. Hayes, quien, estudiadas las documentaciones, falló a favor del Paraguay y delineó los límites al sur y al oeste del territorio. Por este motivo, el departamento lleva por nombre Presidente Hayes.





CIUDADES PRINCIPALES

Villa Hayes

Esta ciudad tuvo antes cinco denominaciones y fue fundada en época de la colonia en 1786 por Pedro Melo de Portugal y Villegas. El sacerdote Amancio González Escobar fundó y dirigió una reducción a la que llamó Reducción Melodía; luego, durante el gobierno de Carlos A. López, la ciudad fue denominada Colonia Nueva Burdeos, poblada por inmigrantes europeos venidos de la ciudad de Burdeos, Francia, pero luego regresaron a su ciudad de origen porque no resistieron las penurias del inhóspito territorio chaqueño.



Nueva Burdeos pasó a ser Villa Occidental luego de la Guerra Grande. Finalmente fue bautizada con el nombre de Villa Hayes en 1879 en homenaje al presidente norteamericano Rutherfort B. Hayes, quien falló a favor de Paraguay en el conflicto territorial que nuestro país tuvo con Argentina.





Benjamín Aceval

Fue fundada por inmigrantes europeos bajo la denominación de Colonia Monte Sociedad, porque los pobladores de aquel entonces trabajaban en minga. Los inmigrantes alemanes, franceses y belgas fueron los primeros pobladores que se instalaron en este pintoresco lugar distante a 45 km de Asunción.



Los europeos dieron vida a la pequeña colonia caracterizada por una densa vegetación de bosques, bañada por los ríos Confuso, Verde y Negro. Entre 1932 y 1933 fue denominada Colonia Benjamín Aceval y, posteriormente, en 1940, fue elevada a la categoría de distrito independizándose de esta manera de Villa Hayes.





Nanawa

Según el relato de los antiguos pobladores, anteriormente esta comunidad fue denominada Puerto Elsa, por uno de los supuestos dueños de la propiedad Francisco Campos, quien ocupaba un cargo superior en el gobierno del país en aquella época, cuando los liberales estaban en el poder. Campos se creía propietario de todas las tierras existentes en los alrededores conformados por los ríos Pilcomayo y Negro.



En aquella época nadie discutía la autoridad de Campos en la zona. El mismo mantenía relaciones amistosas con altos jefes militares de la República, quienes avalaban su espíritu pretencioso porque inclusive quería una parte del país.



Campos tuvo una hija llamada Elsa, a quien quiso heredar todas las tierras de las cuales se autoproclamaba dueño legítimo. De ahí surgió el nombre de Puerto Elsa.



Posteriormente fue elevada a la categoría de distrito con el nombre de Nanawa. Cuenta actualmente con 4.872 habitantes que se dedican al comercio y a la agricultura.



Se trata de una extensión de terreno regada por dos ríos; la tierra es apta para la agricultura, algunos de los pobladores trabajan en minga y se dedican a la plantación de batata, mandioca, rubros hortícolas, porotos, etc.





Puerto Pinasco

Este poblado fue fundado en 1907 por la compañía Rosarina de Campos y Bosques, que primero instaló un gran aserradero dedicado a la elaboración de durmientes y rollizos de quebracho. Luego fue transferida a una empresa con capital norteamericano -la New York Aned Paraguay Company- que instaló una fábrica de tanino.



Esta a su vez transfirió sus intereses a la IPC (International Production Corporation) en la década de 1920, la que se encargó de explotar y depredar lo que restaba de los bosquecillos principalmente de quebracho para la producción de tanino. Para que la explotación resultara más efectiva, la empresa transnacional montó una fabulosa fábrica taninera, incluyendo una vía férrea de 145 km de longitud, 7 locomotoras y aproximadamente 70 vagones.



En el lugar también nacieron en dicha época Puerto Sastre y Puerto Guaraní. De acuerdo a la historia, el gobierno nacional debía ofrecer miles de hectáreas de tierras a empresas extranjeras, preferentemente europeas, debido al estado de miseria en que se hallaba el país, con la pobreza sin salida en que languidecían las familias paraguayas.



La fábrica taninera que pasó posteriormente a manos de la empresa argentina Invicta Limited en 1965, en menos de dos años se declaró en quiebra con el objetivo de no pagar la indemnización y otros derechos legales a unos 3.000 obreros.





José Falcón

En 1997, por ley de la Nación fue creado el municipio de José Falcón, activo centro comercial fronterizo con la ciudad argentina de Clorinda. Un grupo de pobladores organizados en una Coordinadora Promunicipio impulsó su creación de como un desprendimiento del municipio de Villa Hayes, fundamentados en que la zona posee infraestructura económica y social y una posición estratégica para potenciar un desarrollo sostenido y convertirse en un poderoso polo de desarrollo en la región.



José Falcón se caracteriza por el intenso tráfico comercial y turístico entre nuestro país y la Argentina, que lo convierte en una importante fuente de recursos. La superficie actual del municipio es de 1.919 km2, con una población aproximada de 2.655 habitantes.





ASPECTO FÍSICO

El terreno del departamento en toda su extensión es normalmente de característica baja y su suelo tiene una capa superficial compuesta mayormente de arcilla y arena, y otra más profunda de arcillas pesadas y compactas. En cuanto a recursos naturales, tiene un suelo muy rico, el cual se encuentra en estado de abandono en algunas zonas, como el sector de la Ruta XII, que comprende Gral. Bruguez, Tte. Esteban Martínez, Adolfo Rojas Silva, Ninfa y otros lugares, donde no se ha implementado programa de desarrollo para los diez poblados de la zona.





HIDROGRAFÍA

Está regado por el río Paraguay, el inestable río Pilcomayo y otros ríos, como el Negro, el Confuso y el Montelindo, cuyos caudales dependen del comportamiento de la lluvia y posee dos extensos humedales, el Estero Patiño y el Parque Nacional Tinfunké.



Otros cursos de agua importantes para este departamento lo constituyen los riachos Río Verde, Riacho González, San Carlos, Siete Puntas, y el Aguara’y Guasú; ninguno navegable para grandes flotas.





OROGRAFÍA

La zona más alta del departamento es la Compañía Cerrito y otra próxima a Villa Hayes, donde se encuentran los cerros Confuso, Galván y Siete Cabezas, todos de escasa altura. La elevación mínima de los terrenos chaqueños se encuentra en las cercanías de Asunción, en la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay, donde son comunes sus pantanos, palmeras y campos, cubiertos de pajonales y totoras.





CLIMA

La temperatura máxima en el verano llega a los 44 ºC, mientras que la mínima en invierno baja hasta 0 ºC, siendo su temperatura media 26 ºC. Las precipitaciones varían de 1.000 a 1.500 mm anuales.

PRODUCCIÓN

La ganadería es la actividad principal y ocupa el primer lugar en el país en la producción de dicho sector, debido a la gran variedad de animales existentes en los establecimientos ganaderos por la producción genética que se practica en la zona.



En la Región Occidental se cuenta con el 35% de la producción del ganado vacuno del 69% que se produce en todo el país. Según el censo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el departamento se cuenta con 2.150.000 cabezas de ganado vacuno; porcino, 28.000; ovino, 80.000; equino, 44.000; caprino, 49.000 cabezas. La avicultura así como la agricultura se produce en menor escala. En cuanto a las gallinas y pollos se aproximan a los 250.000; hay más de 5.000 patos, 2.500 gansos y unos 4.800 pavos.



La siembra de caña de azúcar se practica en los distritos de Benjamín Aceval y Villa Hayes. En los alrededores de estos distritos funcionan además fábricas de cerámicas, la fábrica de aceros Acepar, aserraderos y la instalación reciente de la planta frigorífica Neuland.



INDUSTRIAS

En Villa Hayes se encuentra instalado el Astillero Chaco Paraguayo S.A., que construye barcazas para cargas pesadas en general, graneleros, barcazas-tanques, para transportar combustibles y aceites vegetales de 1.000 a 2.000 toneladas. Además se encuentra Aceros del Paraguay (Acepar S.A.) que produce varillas lisas para estructuras metálicas, construcción, herrería artística y otros usos diversos, alambrones y palanquillas para laminar; también produce cal agrícola y oxígeno gaseoso hospitalario.

También están las fábricas de jabón y de cal, en Villa Hayes. En el kilómetro 81 se encuentra la fábrica de productos lácteos La Pradera. Puerto Falcón se caracteriza por su intenso tráfico comercial y turístico entre nuestro país y la Argentina.



En la jurisdicción de Remansito se encuentra en construcción una moderna fábrica de embutidos, emprendimiento de los menonitas.



EDUCACIÓN

El departamento cuenta con 26 escuelas preprimarias oficiales y 8 privadas; 72 escuelas primarias 19 privadas. En cuanto al nivel medio, existen 21 colegios oficiales y 4 privados entre los cuales se encuentran colegios técnicos y humanísticos en Benjamín Aceval y Villa Hayes. Nivel terciario: funciona una filial de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la UNA en Villa Hayes, al igual que un Instituto de Formación Docente.

En la compañía Cerrito está instalada la escuela agrícola San Francisco de Asís y el instituto de mandos medios San José Obrero, en la localidad de Tte. Irala Fernández en el kilómetro 387. El 52% de la población departamental es menor de 15 años. Es decir, más de 51.000 habitantes. Solamente se encuentran matriculados unos 19.480 niños en las instituciones escolares.



En cuanto al índice de deserción escolar, este alcanza el 57%, hecho que se debe a la falta de escuelas, de infraestructuras, problemas económicos, falta de adecuada alimentación, entre otros motivos. El índice de analfabetismo alcanza el 27%, mientras que el analfabetismo funcional es de aproximadamente 75%.





SALUD

El acceso a los escasos establecimientos de salud es casi nulo, debido a la extrema distancia de los centros urbanos en donde se encuentran los mismos. La escasa infraestructura con la que cuentan los puestos sanitarios contribuye al aumento de las enfermedades venéreas. Una mínima parte de la población consume agua potable; el manejo de las letrinas sanitarias es casi nulo, sobre todo en las comunidades indígenas del departamento, al igual que el manejo de los residuos sólidos y líquidos que mayormente son insalubres. La mortalidad infantil por cada 1.000 niños nacidos vivos es de una tasa del 21,6 en caso de menores de un año; y de 26,4, en caso de los 0 a 5 años. Estos datos se refieren a los nacimientos registrados recientemente; en cuanto a la estimada es de una tasa de 60,7 por cada 1.000 niños nacidos vivos.



La prevalencia de desnutrición crónica de niños de 6 a 9 años de edad es del 23,1%; la carencia alimentaria de los niños del departamento representa una de las más elevadas de todo el país. La cobertura de vacunación es tan solo de 51,5% de DTP; de 44,6% de BCG; 48,5% de polio y 47,9% de cobertura de sarampión.



La mortalidad materna por cada 100 mil casos es de 3.140, una de las más altas de todo el país. En Villa Hayes funciona la XV Región Sanitaria, de la que dependen todos los puestos y centros de Salud del departamento. Un total de 10 Centros de Salud funciona en los alrededores de la Ruta XII y de la Ruta Transchaco, pero en el resto de las localidades lejanas -que en total contemplan 30 aproximadamente-, solamente funcionan precarios Centros de Salud que carecen de medicamentos y profesionales médicos.





VÍAS DE COMUNICACIÓN

Fluvial: Principalmente lo constituye el Río Paraguay.



Terrestres: La Ruta IX Carlos A. López o Transchaco, está asfaltada desde Villa Hayes hasta Mariscal Estigarribia. Desde Pozo Colorado parte un ramal hasta Puerto Militar, totalmente asfaltado, donde se encuentra un puente que une con Concepción. La Ruta XII Vicepresidente Sánchez se encuentra terraplenada, comienza en el desvío de Chaco’i-Falcón hasta Adolfo Rojas Silva y luego bordea el Estero Patiño, hacia el norte para unirse con General Díaz, que limita con el departamento de Boquerón. El Puente Remanso une al departamento con Asunción. Hacia el sur una ruta asfaltada llega hasta el Puerto Falcón. Cuenta con telégrafos, teléfonos, correo, y radioemisoras, energía eléctrica, agua corriente, etc.





AUTORIDADES ACTUALES

GOBERNADOR

Sr. Isidro Romildo Roussillón Pascottini



INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Dr. Basilio Gustavo Núñez Giménez