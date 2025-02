ALTO PARAGUAY, decimoséptimo departamento de la República del Paraguay

Norte: con la República de Bolivia y la República del Brasil, este último separado por el río Paraguay.

Este: el río Paraguay que lo separa de la República de Brasil.

Sur: los departamentos de Boquerón y Pte. Hayes.

Oeste: el departamento de Boquerón.



Distritos

Fuerte Olimpo

La Victoria

Mayor Pablo Lagerenza



Alto Paraguay

Capital: Fuerte Olimpo

Superficie: 82,349 km2

Habitantes: 15,008 (2002)



Alto Paraguay es un departamento del Paraguay ubicado en la Región Occidental; tiene una superficie de 82.349 km2, una población de 15.000 habitantes (20% indígena) y una densidad de 0,2 hab./km2. Sus principales ciudades son Fuerte Olimpo, La Victoria, Bahía Negra, Mayor Pablo Lageranza, Puerto Esperanza, Puerto Guaraní, Puerto Casado, Isla Margarita.





ASPECTO FÍSICO

El suelo chaqueño del Alto Paraguay es una llanura que sobrepasa los 300 msnm. Sus tierras son bajas, anegadizas, y una gran extensión de montes. Las prolongadas sequías seguidas de torrenciales lluvias es una característica peculiar de la zona. En la parte norte, hacia la frontera con Bolivia, tiene elevaciones a medida que penetra hacia el noroeste, donde sus tierras son distintas al terreno típico chaqueño. Posee buenas praderas para la ganadería y tierras fértiles para la agricultura. El suelo es una dilatada planicie con inclinaciones hacia la Región del Bajo Chaco y el Litoral del río Paraguay.





OROGRAFÍA

Cuenta con pequeñas elevaciones como el cerro León, Chovoreca, Ustares, Cerro Olimpo, Guaraní, Celina, Cerrito Jara y otros.





HIDROGRAFÍA

El río Paraguay baña las costas del departamento en un tramo de 500 km aproximadamente. Cuenta además con grandes lagunas como el Imacata, General Díaz, Carlos A. López y Morocha. Las aguas de la mayoría de ellas no son aptas para el consumo, pues poseen aguas saladas. Importantes riachos desembocan en el Río Paraguay, algunos de ellos son: Periquito, Yacaré, San Carlos, Alegre y Mosquito. Hacia el noroeste, el río Lagerenza y en el sur, el río Melo, ambos no navegables.





CLIMA

Es netamente tropical.





USO DEL SUELO

A medida que pasan los años, cada día más, el suelo de este departamento está siendo perjudicado por la práctica intensiva de la deforestación, con la tala de miles de hectáreas de montes vírgenes, realizada por los ganaderos de la zona, que convierten sus campos en pasturas de engorde para sus animales vacunos, a costa de estos delitos practicados contra el ambiente.





ACTIVIDAD PRODUCTIVA

El rubro económico principal de esta zona lo constituye la ganadería, que sigue representado el 90% de la economía del Alto Paraguay. Es el único departamento del país que no cuenta con ningún tipo de industria.



El turismo practicado por los brasileños a través de la pesca deportiva en los últimos años ha generado buen dividendo a varias comunidades, cuyos pobladores se dedican a la venta de señuelos e implementos para la pesca; sin embargo, este rubro en estos tiempos se ha resentido tremendamente como consecuencia de la escasez de peces, producido por varios años de práctica depredatoria. El rubro agrícola casi no existe en la zona. Las verduras y frutas llegan a las comunidades en embarcaciones desde diferentes puntos del país.





EDUCACIÓN

Alto Paraguay cuenta con 18 escuelas, 4 colegios y 4 liceos nacionales. En el fondo del Chaco existe un internado en el cual asisten los hijos de los peones y el pueblo originario de la zona. En el mismo se imparte Educación Escolar Básica del primero al noveno grado.



Mientras que el volumen de estudiantes matriculados en el nivel primario prácticamente se mantuvo en los últimos diez años, el de los registrados en secundaria se ha duplicado. Tanto el total de cargos docentes en primaria como de locales escolares de este nivel y del secundario se incrementaron aproximadamente en 40%. Menos del 30% de las personas de 7 años y más están actualmente asistiendo a una institución de enseñanza formal. La menor proporción de población alfabeta del país a nivel departamental (79%) se registra en Alto Paraguay.





En el departamento existe una deserción escolar en un promedio del 20 al 30% de alumnos que abandonan las aulas, pues los niños a temprana edad acompañan a sus padres en las tareas del campo. En una gran cantidad los docentes son bachilleres profesionalizados.





SALUD

El departamento cuenta con una Región Sanitaria, cuyo asiento es la capital departamental (Fuerte Olimpo). Sin embargo, el trabajo de la misma es precario, por falta de medios. La vacunación no cubre a todos los pobladores, muchas veces por la gran distancia de las comunidades y la falta de caminos, y otra por desidia política. En muchos casos, las personas recurren a los hospitales del Brasil para someterse a cirugías menores, por falta de cirujanos en la zona. Actualmente brindan atención primaria sanitaria 24 establecimientos, entre centros de salud y puestos sanitarios, con un promedio de 13 camas disponibles por cada 10.000 habitantes.





VÍAS DE COMUNICACIÓN

El río Paraguay es la principal vía de comunicación del departamento. En cuanto la terrestre, solo cuenta con caminos terraplenados vecinales.





Sin pueblos estables durante la época colonial, característica de toda la región chaqueña debido al peligro reinante por las tribus nómadas y violentas que por esta zona merodeaban, y luego del fracaso del intento de creación de misiones sobre la costa occidental del río Paraguay, se produjo una excepción al fundarse en 1790 en un área no muy lejana a este río, el Fuerte Borbón, como parte de la política de “defender poblando”, con el propósito de defensa contra la presión portuguesa. En 1812, bajo el gobierno del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, el fuerte recibió el nombre de Fuerte Olimpo, y fue reforzado aún más como parte de la política defensiva y consolidadora del territorio nacional implantada por el Supremo Dictador.



Resuelta la Guerra de la Triple Alianza, Paraguay comenzó a consolidar la ocupación poblacional efectiva del Chaco con la instalación de empresas tanineras y ganaderas en tierras vendidas por el Estado paraguayo a empresas privadas. En 1901 se encontraban ya instalados en la Región Occidental los destacamentos militares Bahía Negra y Fuerte Olimpo, así como villas militares y los puertos tanineros del Alto Paraguay. La primera Ley de División Territorial de la República de 1906 dispuso la división del territorio nacional en las regiones Oriental y Occidental, fraccionada esta última en comandancias militares dependientes del Ministerio de Guerra y Marina.



Con la disposición ordenadora del territorio nacional de 1945, se crearon los primeros tres departamentos de la Región Occidental, entre ellos Olimpo, con el distrito Fuerte Olimpo. Luego, la Ley de División Política del 7 de diciembre de 1973 dejó sin efecto la división regional y la forma de dependencia militar del territorio chaqueño, fragmentándolo en cinco departamentos: Presidente Hayes, Alto Paraguay, Chaco, Nueva Asunción y Boquerón. En una ley más reciente, la Nº 71 de 1992, se resolvió asociar de nuevo el departamento Chaco a Alto Paraguay, con lo cual volvió a su forma original de 1945, que se mantiene hasta hoy día.



VIVIENDA

Idéntico comportamiento que el volumen demográfico tuvo el incremento del número de viviendas particulares ocupadas, que entre 1962 y 2002 aumentó considerablemente, disminuyendo levemente en los últimos diez años. Actualmente residen en promedio cinco personas en cada una de estas viviendas. Por último, importante desarrollo se observa en la cobertura de los servicios

considerados básicos para las viviendas. Así, en el periodo 1972-2002 los principales aumentos se dieron en los rubros luz eléctrica y recolección de basura, que aumentaron cuatro y tres veces respectivamente. También se incrementaron el acceso a agua por cañería y a baño conectado a pozo ciego o red cloacal, que se duplicaron en este lapso.