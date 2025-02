Causas de la lucha por la independencia en América

Lic. Paola Dalles paoladalles@yahoo.com

Mañana se conmemorarán los 79 años del primer “Día de las Américas” cuya creación se inspiró en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, quien tuvo el propósito de formar lazos de fraternidad entre los pueblos de América que lograron independizarse del gobierno español, de allí la importancia de recordar cuáles fueron las causas de la independencia de los países americanos. La independencia de los países americanos fue un hecho trascendental en la historia de este continente. La libertad constituyó una revolución social, política, económica e ideológica. Varias fueron las causas y las circunstancias para que se diera el proceso de emancipación en las colonias americanas.Las ideas de la Ilustración, la Guerra de Independencia de Estados Unidos ejercieron gran influencia en los territorios coloniales de España en América. Estas ideas fueron muy estudiadas por los miembros del clero y la burguesía criolla de Hispanoamérica. En estos sectores sociales, las ideas de libertad, igualdad, progreso y soberanía, entre otras corrientes, se difundieron rápidamente. La independencia de los Estados Unidos es un ejemplo de la gran influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración en América, y esta a su vez tuvo un gran impacto en el pensamiento político latinoamericano y sirvió de modelo para las colonias hispanoamericanas. La Ilustración sirvió de inspiración para que se desaten las guerras de independencia latinoamericanas, pero no fue exactamente la causa que la originó. Varias circunstancias incidieron: El fuerte control de los Borbones en todos los aspectos de la vida de las colonias.La pérdida de las libertades municipales debido al desarrollo de la burocracia como signo de centralización de las funciones administrativas de la colonia.La exclusión de los criollos de los cargos públicos.Un desarrollo económico fundamentado en la dependencia.Los altos impuestos que debían pagar las colonias a España.La falta de recursos para mantener el imperio (España no contaba con una adecuada fuerza militar y no producía lo suficiente para satisfacer las demandas y necesidades económicas de sus colonias).Estas situaciones desencadenaron gran tensión y malestar entre los distintos sectores de las colonias hispanoamericanas. La emancipación americana significó una lucha fratricida civil de americanos contra americanos más que una guerra entre España y América. Observaciones: EE.UU.: proclamó su independencia el 4 de julio de 1776, pero fue reconocida por Inglaterra el 30 de abril de 1783. Venezuela: en febrero de 1819, Bolívar ocupó Argentina y se reunió el congreso que proclamaba la independencia, pero se consolidó la independencia en 1821. Uruguay: el grupo de 33 orientales que se encontraba en la Argentina cruzó el río Uruguay y venció a los brasileros en 1825; estas víctimas aseguraron la independencia del Uruguay. El Imperio del Brasil reconoció la independencia del Uruguay recién en 1828. Elige la letra que corresponde a la respuesta correcta:Las ideas de la Ilustración se basaban en el uso de la:A-RazónB-Verdad C-RectitudRespuesta del martes 6/4/2010 - letra “B”