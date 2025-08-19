Departamentos y capitales del Paraguay: descripciones y ejercicios de localización en el mapa

¿A qué departamento corresponde la descripción? Completa.

1. ___________________: es el primer departamento, su economía se basa en la ganadería y la agricultura, destacándose en la producción de carne vacuna de alta calidad.

2. ___________________: es el departamento donde se encuentra la capital espiritual del Paraguay.

3. ___________________: es el quinto departamento, se destaca por su desarrollo industrial, es importante motor de la economía nacional.

4. ___________________: su capital es famosa por sus carnavales, produce mucha soja, trigo y otros productos agrícolas.

5. ___________________: conocido por sus paisajes naturales, ofrece oportunidades para el ecoturismo y las aventuras al aire libre en sus numerosas colinas y cerros.

6. ___________________: alberga la represa de Itaipú, una de las más grandes del mundo y fuente principal de energía para el país.

7. ___________________: su capital es Areguá, es el departamento más poblado y urbanizado, centro de la actividad económica y social en torno a la capital, Asunción.

8. ___________________: zona agrícola de importancia para la producción de soja en el país. Está al noreste de la región Oriental y limita con Brasil.

9. ___________________: está al sur de la región Oriental y se caracteriza por sus extensos ríos y humedales.

10. ___________________: conocido por su comunidad menonita, cuya influencia ha sido vital en el desarrollo económico y cultural de la región chaqueña.

Fuente: MEC. 2014. Programa. Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Paraguay.