¡Héroes valientes y solidarios!

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay nació un 4 de octubre de 1970, gracias a la visión de Ángel Bóveda, un bombero uruguayo que vivía en Paraguay. Él vio la necesidad de crear un grupo de rescate con personas comunes y corrientes que quisieran ayudar a los demás de forma desinteresada.

¿Qué significa «voluntario»?

Quiere decir que ellos no reciben dinero por su trabajo. Los bomberos voluntarios dedican su tiempo libre, su esfuerzo y a veces hasta arriesgan sus vidas para ayudar a la comunidad.

No solo apagan fuegos

La misión de los bomberos va mucho más allá de apagar incendios. Ellos son los primeros en responder a una gran variedad de emergencias, como accidentes de tránsito, rescates de personas en alturas o en el agua, y hasta a salvar animales que están en peligro.

Formación y disciplina

Para ser bomberos voluntarios no basta solo con querer ayudar. Deben prepararse mucho y aprender sobre primeros auxilios, cómo manejar mangueras y equipos, y cómo trabajar en equipo para estar listos ante cualquier emergencia. La preparación es muy importante.

Cómo trabajan juntos

En el lugar de una emergencia, los bomberos tienen diferentes roles. Algunos manejan el camión de bomberos y el agua, otros entran a los edificios para rescatar personas, y otros se encargan de los primeros auxilios. Es un trabajo en equipo muy bien organizado y cada uno sabe lo que tiene que hacer.

Deben sostener la calma en situaciones de mucho estrés para tomar las mejores decisiones y mantener a todos seguros. También brindan charlas de primeros auxilios y prevención de incendios, etc.

El apoyo de la comunidad

Los bomberos voluntarios necesitan donaciones de dinero, pero también necesitan el apoyo de la gente. Ayudarles a mantener sus cuarteles limpios, donar alimentos para sus turnos o simplemente decirles «gracias» por su trabajo, son formas de demostrarles nuestro aprecio.

Por eso cuando te cruzas en el semáforo con bomberos voluntarios pidiendo ayuda, aporta lo que puedas, recuerda que ante cualquier emergencia que pases en la calle o en tu casa, ellos serán los primeros en auxiliarte.

Estos bomberos son un gran ejemplo de solidaridad y de cómo las personas pueden unirse para ayudar a los demás. Su valentía, disciplina y compromiso son una inspiración para todos nosotros, sin importar nuestra edad.

Mostremos gratitud y apoyo hacia estos valientes y sacrificados ciudadanos, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para seguir protegiendo vidas y propiedades.

Contesta con Falso o Verdadero según corresponda

1. ( ) Los bomberos voluntarios reciben un salario por sus servicios.

2. ( ) El Día Nacional del Bombero Voluntario se celebra el 4 de octubre.

3. ( ) Una de las funciones de los bomberos voluntarios es capacitar sobre la prevención de incendios en sus comunidades.

4. ( ) El servicio de los bomberos voluntarios contribuye únicamente a apagar incendios.

Fuentes: Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, «Bomberos Voluntarios de Paraguay». ABC Color. (2020).