Ciencias Sociales Segundo Ciclo

Recapitulación sobre los poderes del Estado y la Guerra del Chaco

La retroalimentación en las lecciones de Ciencias Sociales es importante para asegurar el éxito académico, consolidar los conocimientos, corregir malentendidos y aclarar conceptos que podrían haberse pasado por alto durante la clase. También, la retroalimentación fomenta un aprendizaje más profundo y duradero.

28 de octubre de 2025 - 01:00
GENTILEZA

I. Completa el crucigrama sobre los poderes del Estado.

Lea más: Los tres pilares de nuestra democracia: poderes ejecutivo, legislativo y judicial

II. Completa.

1. Los poderes del Estado se vigilan unos a otros para que ninguno tenga demasiado poder, a esto se le llama ________________________.

2. Los jueces y fiscales trabajan en el Poder ________.

3. Lidera el Poder Judicial la __________________.

4. Para que el sistema de la democracia funcione, el poder debe estar ___________________ y no concentrado en una sola persona.

III. Ordena el azulejo de letras y descubre las palabras relacionadas con la Guerra del Chaco para completar las oraciones siguientes.

Respuesta I

1. JUDICIAL

2. DEMOCRACIA

3. EJECUTIVO

4. MINISTROS

5. LEGISLATIVO

6. SENADORES

7. DIPUTADOS

Fuentes: MEC. 2014. Programa. Ciencias Sociales. 6.° grado. 2.° ciclo. Paraguay. Constitución de la República del Paraguay (1992).