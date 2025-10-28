Recapitulación sobre los poderes del Estado y la Guerra del Chaco

I. Completa el crucigrama sobre los poderes del Estado.
II. Completa.
1. Los poderes del Estado se vigilan unos a otros para que ninguno tenga demasiado poder, a esto se le llama ________________________.
2. Los jueces y fiscales trabajan en el Poder ________.
3. Lidera el Poder Judicial la __________________.
4. Para que el sistema de la democracia funcione, el poder debe estar ___________________ y no concentrado en una sola persona.
III. Ordena el azulejo de letras y descubre las palabras relacionadas con la Guerra del Chaco para completar las oraciones siguientes.
Respuesta I
1. JUDICIAL
2. DEMOCRACIA
3. EJECUTIVO
4. MINISTROS
5. LEGISLATIVO
6. SENADORES
7. DIPUTADOS
Fuentes: MEC. 2014. Programa. Ciencias Sociales. 6.° grado. 2.° ciclo. Paraguay. Constitución de la República del Paraguay (1992).