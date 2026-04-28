Ciencias Sociales Segundo Ciclo
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Día Nacional del Adulto Mayor en Paraguay

Visita al hogar de adultos mayores.
Visita al hogar de adultos mayores.GENTILEZA

El Día Nacional del Adulto Mayor en Paraguay es una fecha dedicada a reconocer el aporte de las personas mayores a la vida familiar y comunitaria, y a visibilizar los desafíos que enfrentan en materia de salud, acompañamiento y acceso a derechos.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

En un país donde el papel de los abuelos y abuelas suele estar ligado a la transmisión de valores, historias y lengua —incluido el guaraní—, la conmemoración invita a mirar más allá del homenaje simbólico: pone en el centro la necesidad de un trato digno, de espacios de participación y de una vejez vivida con seguridad y respeto.

La jornada también funciona como recordatorio de que el bienestar en la adultez mayor se construye con acciones cotidianas: desde la prevención y los cuidados oportunos hasta la inclusión social para combatir la soledad y el abandono. Organizaciones comunitarias, centros de salud y familias suelen aprovechar la fecha para promover encuentros intergeneracionales, charlas sobre autocuidado y actividades recreativas que refuercen vínculos. En ese marco, el reconocimiento no se limita a celebrar una trayectoria, sino a fortalecer redes de apoyo que permitan que los adultos mayores sigan siendo parte activa de su comunidad.

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Como forma concreta de honrar a los adultos mayores de la familia y del barrio, los niños pueden realizar una «entrevista de memoria»: preparar preguntas sencillas (cómo era la escuela antes, qué juegos jugaban, qué consejo les darían a los más jóvenes), grabar el relato con un celular o escribirlo en un cuaderno y luego compartirlo en una merienda familiar o en la escuela. Esta actividad, además de valorar la experiencia de abuelos y abuelas, crea un archivo de historias que fortalece la identidad familiar y comunitaria, y ayuda a que los mayores se sientan escuchados y acompañados.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo.