Día Nacional del Adulto Mayor en Paraguay

En un país donde el papel de los abuelos y abuelas suele estar ligado a la transmisión de valores, historias y lengua —incluido el guaraní—, la conmemoración invita a mirar más allá del homenaje simbólico: pone en el centro la necesidad de un trato digno, de espacios de participación y de una vejez vivida con seguridad y respeto.

La jornada también funciona como recordatorio de que el bienestar en la adultez mayor se construye con acciones cotidianas: desde la prevención y los cuidados oportunos hasta la inclusión social para combatir la soledad y el abandono. Organizaciones comunitarias, centros de salud y familias suelen aprovechar la fecha para promover encuentros intergeneracionales, charlas sobre autocuidado y actividades recreativas que refuercen vínculos. En ese marco, el reconocimiento no se limita a celebrar una trayectoria, sino a fortalecer redes de apoyo que permitan que los adultos mayores sigan siendo parte activa de su comunidad.

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Como forma concreta de honrar a los adultos mayores de la familia y del barrio, los niños pueden realizar una «entrevista de memoria»: preparar preguntas sencillas (cómo era la escuela antes, qué juegos jugaban, qué consejo les darían a los más jóvenes), grabar el relato con un celular o escribirlo en un cuaderno y luego compartirlo en una merienda familiar o en la escuela. Esta actividad, además de valorar la experiencia de abuelos y abuelas, crea un archivo de historias que fortalece la identidad familiar y comunitaria, y ayuda a que los mayores se sientan escuchados y acompañados.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo.