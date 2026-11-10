Proyecto: «Regalos que renacen, sonrisas que florecen»

Justificación

La iniciativa busca instalar una mirada responsable sobre el consumo: no todo lo que deja de usarse debe desecharse o tirarse a la basura. Los estudiantes serán protagonistas de cada etapa: difundirán la campaña, recibirán las donaciones, revisarán los materiales, prepararán los obsequios y colaborarán con la entrega final junto a sus directivos, docentes y familias a las organizaciones sociales que acompañan a niños de poblaciones vulnerables mediante colonias de vacaciones.

A la vez, el proyecto permitirá que los alumnos desarrollen valores de solidaridad, cuidado ambiental, organización comunitaria y compromiso ciudadano.

Objetivo del proyecto

Organizar una campaña escolar de recolección, clasificación y donación de regalos sustentables destinados a niños que participan en colonias de vacaciones de organizaciones sociales.

Qué se podrá donar

La campaña recibirá únicamente elementos limpios, seguros y en buenas condiciones de uso. Entre los materiales sugeridos se encuentran libros infantiles y juveniles ya leídos, mochilas en buenas condiciones, ropas o uniformes, zapatos, lápices, marcadores, crayolas, cuadernos, entre otros útiles escolares, también productos elaborados a partir de materiales reciclados, juguetes, etc., que pueden convertirse en recursos valiosos para otros niños.

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Antes de empaquetar cada donación, los alumnos y adultos responsables verificarán su estado e higiene.

Cronograma de acciones

La actividad puede desarrollarse durante las últimas tres semanas del año lectivo, con una fecha de entrega acordada previamente con la organización beneficiada.

Recursos necesarios

Se necesitará un espacio visible para instalar el punto de recepción, como sala con mesa, cajas o contenedores reutilizados. También serán necesarios carteles de difusión, hojas recuperadas para realizar etiquetas, marcadores, cinta de papel, otros.

Población beneficiada

Los beneficiarios directos serán los niños y las niñas de poblaciones vulnerables que participen en colonias de vacaciones organizadas por asociaciones, fundaciones, clubes barriales, comedores comunitarios u otras instituciones sociales.

El proyecto cerrará el año escolar con una enseñanza que trasciende el aula: los objetos pueden tener una segunda oportunidad, y las acciones pequeñas, cuando se organizan en comunidad, pueden generar un impacto significativo.

Fuentes: (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo.