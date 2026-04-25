Guaraní Segundo Ciclo
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Día de la Cruz en guaraní

GENTILEZA

Iporã ojeikuaa Kurusu Ára rehegua.

Por ABC Color

Emaña ta’ãngáre ha ere mba’épa rehecha

Paraguay retãme oñemomorã Kurusu Ára mbohapy jasypópe. Ko árape, umi tapicha omopotĩ ha ombojegua kurusu oĩva tape ykére térã óga ypýpe.

Umi mitã ha okakuaapávama ogueraha yvoty, ka’avo ha ambue mba’e ombojegua hag̃ua kurusu. Avei oñembo’e hikuái ha opurahéi Tupãme. Ko ára niko ohechauka ñande jerovia ha ñande mborayhu ñande jerére.

Heta hendápe ojejapo tembi’u ha ojekaru oñondivepa. Umi mitã oikuaa mba’éichapa ikatu oñangareko ha omomba’e ñande reko tee.

Ko arete ombojoaju tapichakuéra ha omombarete ñan- de jerovia ha ñande reko Paraguái.

Lea más: Kurusu Ára

Tembiaporã

I. Emongora.

1. Yvoty

a. Agua

b. Flor

c. Jardín

2. Kurusu

a. Sapo

b. Cruz

c. Grano

3. Ñembo’e

a. Hablar

b. Pararse

c. Orar

4. Tembi’u

a. Comida

b. Comer

c. Esposa

5. Mbojegua

a. Ladrar

b. Decorar

c. Girar

II. Emoĩmba.

Tupãme - jerovia - Kurusu Ára - kurusu - mitã - ombojoaju - omombarete - reko - tembi’u - yvoty

1. Paraguay retãme oñemomorã _______ mbohapy jasypópe.

2. Ko árape, umi tapicha omopotĩ ha ombojegua _____.

3. Umi mitã ha okakuaapávama ogueraha __________.

4. Avei oñembo’e hikuái ha opurahéi _____________.

5. Ko ára niko ohechauka ñande ________________.

6. Heta hendápe ojejapo _____________.

7. Umi ________ oikuaa mba’éichapa ikatu oñangareko ha omomba’e ñande ________ tee.

8. Ko arete ____________ tapichakuéra ha ______ ñande jerovia.

III. Emoha’ãnga peteĩ kurusu ha embosa’y.