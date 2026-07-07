Guaraní Segundo Ciclo
07 de julio de 2026 a la - 01:00

Adivinanzas en guaraní

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GENTILEZA

Iporã ojeikuaa maravichu guaraníme.

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

Lea más: Maravichu - Adivinanzas

Emoñe’ẽ ha embohovái ko’ã maravichu.

1. Porandu:

Che mymba guasu aikóva ka’aguýre. Ajogua kure tuichávape ha che tĩ guasu.

Mbohovái:

2. Porandu:

Pyharekue aime yvágape, araka’eve ndahejái che rape. Avera asy.

Mbohovái:

3. Porandu:

Aveve ha ndaha’éi guyra. Che ruguái ha ndaha’éi mymba. Ikatu chesa’y heta.

Mbohovái:

4. Porandu:

Che ro’ysãiterei, chere’ẽ ha mitãnguéra ha kakuaakuéra cherayhu.

Mbohovái:

5. Porandu:

Ko’ẽrõ aguahẽ, pyharekue akañy. Chesa’y sa’yju.

Mbohovái:

6. Porandu:

Añe’ẽ’ỹre amombe’u aravo. Che po mbohapy. Peteĩva ipuku, ambue mbyky ha ipaháva katu ipo’i.

Mbohovái:

7. Porandu:

Ndachepýiramo jepe ikatu ajupi, aguejy ha apopo avei.

Mbohovái:

8. Porandu:

Cheapu’a, ikatu chetuicha térã chemichĩ. Che apyte ikatu hetaichagua sa’y oguereko ha che jere katu katuete morotĩ.

Mbohovái:

9. Porandu:

Aguerekoramo jepe irundy py ndaikatúi aguata.

Mbohovái:

10. Porandu:

Michĩme huguái ha tuicha rire ndahuguáiri. Ikatu opopo.

Mbohovái:

11. Porandu:

Che kuatiarogue heta, ha pe kuatiaroguépe oĩ heta tai. Aime mbo’ehaópe ha ambo’e heta mba’e.

Mbohovái:

12. Porandu:

Che jurúpe reñe’ẽ ha ikatu rehendu mombyry guive che apysa rupive.

Mbohovái: