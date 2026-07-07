Adivinanzas en guaraní

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Emoñe’ẽ ha embohovái ko’ã maravichu.
1. Porandu:
Che mymba guasu aikóva ka’aguýre. Ajogua kure tuichávape ha che tĩ guasu.
Mbohovái:
2. Porandu:
Pyharekue aime yvágape, araka’eve ndahejái che rape. Avera asy.
Mbohovái:
3. Porandu:
Aveve ha ndaha’éi guyra. Che ruguái ha ndaha’éi mymba. Ikatu chesa’y heta.
Mbohovái:
4. Porandu:
Che ro’ysãiterei, chere’ẽ ha mitãnguéra ha kakuaakuéra cherayhu.
Mbohovái:
5. Porandu:
Ko’ẽrõ aguahẽ, pyharekue akañy. Chesa’y sa’yju.
Mbohovái:
6. Porandu:
Añe’ẽ’ỹre amombe’u aravo. Che po mbohapy. Peteĩva ipuku, ambue mbyky ha ipaháva katu ipo’i.
Mbohovái:
7. Porandu:
Ndachepýiramo jepe ikatu ajupi, aguejy ha apopo avei.
Mbohovái:
8. Porandu:
Cheapu’a, ikatu chetuicha térã chemichĩ. Che apyte ikatu hetaichagua sa’y oguereko ha che jere katu katuete morotĩ.
Mbohovái:
9. Porandu:
Aguerekoramo jepe irundy py ndaikatúi aguata.
Mbohovái:
10. Porandu:
Michĩme huguái ha tuicha rire ndahuguáiri. Ikatu opopo.
Mbohovái:
11. Porandu:
Che kuatiarogue heta, ha pe kuatiaroguépe oĩ heta tai. Aime mbo’ehaópe ha ambo’e heta mba’e.
Mbohovái:
12. Porandu:
Che jurúpe reñe’ẽ ha ikatu rehendu mombyry guive che apysa rupive.
Mbohovái: