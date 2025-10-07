Adición, sustracción y multiplicación de números decimales

Adición de números decimales

En la adición de números decimales se deben sumar las partes enteras correspondientes a cada sumando entre sí y sus partes decimales entre sí; es decir, se ordenan previamente de forma que queden alineados los dígitos de la parte entera, la coma decimal y los dígitos de la parte decimal, para luego sumar como siempre.

Se puede seguir los siguientes pasos:

- Escribir los números uno bajo otro con las comas decimales alineadas.

- Añadir ceros para que los números tengan la misma longitud.

- Sumar normalmente y no olvidar bajar el punto o coma decimal en la respuesta.

Sustracción de números decimales

La sustracción de números decimales es la operación inversa a la adición de números decimales.

Para efectuarla, al igual que en la adición se deben ordenar las cantidades (minuendo y sustraendo), de modo que los dígitos de cada posición, tanto de la parte entera como de la parte decimal, se encuentren alineados.

Multiplicación de números decimales

Para multiplicar números decimales el proceso es similar a la multiplicación de números enteros, con un paso adicional relacionado con las posiciones decimales.

Primero, se multiplican los números como si fueran enteros. Una vez obtenido el producto, contar las cifras decimales, es decir, las que hay a la derecha de las comas decimales en los factores originales.

Después, colocar la coma decimal en el producto final, contando tantos dígitos como cifras decimales tienen los factores originales, comenzando de la primera cifra de la derecha.

Aplica lo aprendido en la resolución de estos problemas

1. Doña Lucía fue al mercado y compró una bolsa de naranjas que pesaba 3,45 kg y un zapallo de 1,78 kg. ¿Cuánto kg de mercancía compró en total?

2. Un jardinero compra 1,50 kg de semillas de flores a G. 13.245 el kg, y 2,75 kg de semillas de pasto a G. 8.545 el kg. ¿Cuál es el costo total de su compra?

3. Marta tenía un bote de pintura que pesaba 5,5 kg. Después de usarlo para pintar su habitación, el bote pesa 2,85 kg. ¿Cuánta pintura usó?

4. Hoy he comprado dos bolsas de papas de 8,54 kg y 7,56 kg. ¿Cuánto debo pagar si el precio de las papas por kg es de G. 7.435?

Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudios. Matemática 2.° ciclo. Arandu ABC Escolar. 2016.