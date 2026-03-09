Operaciones con números hasta la centena de mil con respuestas

Observa en el ábaco el siguiente número de seis cifras.

Los números hasta las centenas de mil tienen seis cifras, partiendo de la derecha, la primera cifra son las unidades; la segunda, las decenas; la tercera, las centenas; la cuarta, las unidades de mil; la quinta, las decenas de mil y la sexta, las centenas de mil.

Veamos en el cartel de valores.

Se puede ver cómo entre las unidades de mil y las centenas se pone un punto, también se puede reemplazar el punto por un espacio: 395.639 o 395 639.

Este número se lee: Trescientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y nueve.

El número que hemos escrito (395 639) se puede descomponer en unidades:

3 centenas de mil= 3 x 100 000= 300 000 unidades.

9 decenas de mil= 9 x 10 000 = 90 000 unidades.

5 unidades de mil= 5 x 1000 = 5000 unidades.

6 centenas = 6 x 100 = 600 unidades.

3 decenas = 3 x 10 = 30 unidades.

9 unidades = 9 unidades.

Podemos comprobar que:

300 000 + 90 000 + 5000 + 600 + 30 + 9 = 395 639

<b>APRENDE MÁS</b>

I. Escribe en el ábaco las denominaciones de las posiciones, las cifras que se representan y cómo se escribe y lee el número que se forma. Luego descompone el número en unidades.

II. Ordena y resuelve con exactitud las operaciones. Verifica los resultados.

1) 134 578 + 26 149 =

2) 290 000 – 47 386 =

3) 312 450 + 18 975 + 23 680 =

4) 475 320 – 118 945 =

5) (145.600 + 112.840) − 19.375 =

III. Resuelve los problemas.

1. En una biblioteca pública hay 98.275 libros de cuentos y 36.842 libros informativos. ¿Cuántos libros hay en total?

2. Una fábrica produjo 185.000 cuadernos. Si ya vendió 39.468, ¿cuántos cuadernos le quedan?

3. En una gran ciudad viven 162.450 personas en el barrio A y 54.980 en el barrio B. ¿Cuántas personas más viven en el barrio A que en el barrio B?

Respuestas

Ejercicio I

589 279

Ejercicio II

1. 160 727

2. 242 614

3. 355 105

4. 356 375

5. 239 065

III. Problemas

1. En total hay 135 117 libros.

2. Quedan 145 532 cuadernos.

3. En el barrio A viven 107 470 personas más.