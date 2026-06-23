Restas de fracciones homogéneas

Para restar fracciones homogéneas se siguen estas reglas:

- Se restan solamente los numeradores.

- El denominador se mantiene igual.

- Si es posible, se simplifica el resultado.

Ejemplo: 6/8 - 5/8 = 1/8

I. Observa los modelos y resuelve las restas, escribe el resultado y pinta la fracción que representa dicho resultado

II. Resuelve los siguientes problemas

1. Imagina que tienes 7 partes de una barra de chocolate dividida en 10 partes iguales, es decir, 7/10 y decides regalarle 4/10 partes a un amigo. ¿Cuánto chocolate te queda?

2. En el Día del Medio Ambiente, en la escuela decidieron la siembra de flores en 4/5 del cantero para atraer polinizadores. Si ya sembraron 3/5 del total del cantero, ¿qué fracción del cantero les falta aún por sembrar?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo