Fracciones equivalentes, amplificación y simplificación de fracciones

Para obtener fracciones equivalentes, se multiplica o divide el numerador y el denominador por un mismo número distinto de cero.

Por ejemplo, la fracción 1/2 es equivalente a 2/4 = 3/6 = 4/8 , porque todas representan la mitad de una unidad. Las fracciones equivalentes son muy útiles para comparar, ordenar y realizar operaciones con fracciones.

Lea más: Amplificación y simplificación de fracciones

Ejemplos

a) 1/2 = 2/4 = 3/6

b) 2/3 = 4/6 = 6/9

¿Qué es amplificar una fracción?

Amplificar una fracción consiste en multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número natural mayor que uno. Al hacerlo, se obtiene una fracción equivalente que representa la misma cantidad. La amplificación permite expresar una fracción con números más grandes sin cambiar su valor.

a) 2/3 = 2 x 2/3 x 2 = 4/6

b) 3/5 = 3 x 4/5 x 4 = 12/20

¿Qué es simplificar una fracción?

Simplificar una fracción consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número mayor que uno. El objetivo es obtener una fracción equivalente con números más pequeños, hasta llegar a su forma más simple. Una fracción está completamente simplificada cuando el numerador y el denominador no tienen divisores comunes, excepto el 1.

Ejemplos

a) 6/8 = 6 ÷ 2/8 ÷ 2 = 3/4

b) 12/18 = 12 ÷ 6/18 ÷ 6 = 2/3

Resumen

-Fracciones equivalentes: representan la misma cantidad aunque tengan números diferentes.

-Amplificar una fracción: es multiplicar numerador y denominador por el mismo número.

-Simplificar una fracción: es dividir numerador y denominador por el mismo número para obtener una forma más sencilla.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.