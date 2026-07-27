Problemas de división de fracciones

1. María tiene 3/4 de una barra de chocolate y quiere repartirla en porciones de 1/8. ¿Cuántas porciones podrá hacer?

3/4 ÷ 1/8 = 3/4 x 8/1 = 24/4 = 6

Respuesta: María podrá hacer 6 porciones

2. Juan tiene 5/6 de metro de cinta. Cada regalo necesita 1/3 de metro. ¿Cuántos regalos puede envolver?

5/6 ÷ 1/3 = 5/6 x 3/1 = 15/6 (divisibles entre 3) = 5/2 = 2 1/2

Respuesta: Puede envolver 2 regalos completos y la mitad de otro.

3. Hay 7/8 de litro de jugo y se quiere servir en vasos de 1/4 de litro. ¿Cuántos vasos se llenarán?

7/8 ÷ 1/4 = 7/8 x 4/1 = 28/8 (divisibles entre 4) = 7/2 = 3 1/2

Respuesta: Se llenarán 3 vasos completos y la mitad de otro.

Resuelve

1. Lucía tiene 4/5 de pizza y quiere repartirla en partes de 1/10. ¿Cuántas partes obtendrá?

2. Carlos tiene 3/4 de litro de leche. Cada vaso contiene 1/8 de litro. ¿Cuántos vasos puede llenar?

3. Sofía tiene 5/8 de metro de tela. Cada lazo necesita 1/4 de metro. ¿Cuántos lazos puede hacer?

4. Un tanque tiene 9/10 de litro de agua. Si cada botella guarda 3/10 de litro, ¿cuántas botellas se llenan?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.