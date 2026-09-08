¡A multiplicar números decimales!

Multiplica: 23,45 × 4,12
1. Identifica los elementos de la multiplicación
-Multiplicando: 23,45 → es el número que se va a multiplicar.
-Multiplicador: 4,12 → es el número por el cual multiplicamos.
-Producto: 96,6140 → es el resultado de la multiplicación.
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2. Efectúa la multiplicación
I. Dadas las multiplicaciones, identifica y escribe los elementos
a. 47,35 × 5,12 = 242,432
b. 14 x 0,08 = 1,12
c. 8,34 x 14,35 = 119,679
II. Ordena y resuelve las multiplicaciones con precisión. Verifica el resultado final
1). 12,34 × 5,67=
2). 45,6 × 8,25=
3). 78,91 × 12,34=
4). 23,45 × 9,80=
5). 56,78 × 3,45=
6). 34,5 × 21,12=
7). 89,12 × 7,06=
8). 15,67 × 11,25=
9). 67,8 × 4,32=
10). 42,37 × 15,08=
11). 24,56 × 8=
12). 73,4 × 12=
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.