Matemática Segundo Ciclo
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

¡A multiplicar números decimales!

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GENTILEZA

Para multiplicar dos números decimales o un entero por un decimal, se multiplican como si fueran enteros, separando de la derecha del producto con el punto o coma decimal tantas cifras decimales como haya en el multiplicando y el multiplicador.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Multiplica: 23,45 × 4,12

1. Identifica los elementos de la multiplicación

-Multiplicando: 23,45 es el número que se va a multiplicar.

-Multiplicador: 4,12 es el número por el cual multiplicamos.

-Producto: 96,6140 es el resultado de la multiplicación.

Lea más: ¡A sumar y restar números decimales!

2. Efectúa la multiplicación

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I. Dadas las multiplicaciones, identifica y escribe los elementos

a. 47,35 × 5,12 = 242,432

b. 14 x 0,08 = 1,12

c. 8,34 x 14,35 = 119,679

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II. Ordena y resuelve las multiplicaciones con precisión. Verifica el resultado final

1). 12,34 × 5,67=

2). 45,6 × 8,25=

3). 78,91 × 12,34=

4). 23,45 × 9,80=

5). 56,78 × 3,45=

6). 34,5 × 21,12=

7). 89,12 × 7,06=

8). 15,67 × 11,25=

9). 67,8 × 4,32=

10). 42,37 × 15,08=

11). 24,56 × 8=

12). 73,4 × 12=

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.