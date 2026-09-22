¡A dividir números decimales!

División:

630 ÷ 1,5= 420

División:

A. Identificamos los elementos de la división

Dividendo: 630 → es el número que se va a dividir.

Divisor: 1,5 → es el número por el cual dividimos.

Cociente: 420 → es el resultado de la división.

Resto o residuo: → en este caso la división es exacta, no hay residuo.

B. Efectuamos la división de cada caso

1) Caso A. División de un número entero por decimal

Regla. Se quita o tacha la coma del divisor agregando tantos ceros al dividendo como lugares decimales tenga el divisor. Luego, se divide normalmente.

Ejemplo: 630 ÷ 1,5

Paso 1: el divisor (1,5) tiene 1 lugar decimal.

Le quitamos la coma y agregamos un 0 al dividendo: (630 pasa a ser 6300). Paso 2: dividimos 6300 ÷ 15.

2) Caso B. División de un número decimal por entero

Regla. Se divide como una división normal de enteros, pero al bajar la primera cifra decimal del dividendo, se pone una coma en el cociente (resultado).

Ejemplo: 43,2 ÷ 12 = 3,6

Paso 1: dividimos la parte entera: 43 ÷ 12 = 3 (sobran 7).

Paso 2: colocamos la coma en el resultado porque vamos a bajar el 2 (que es la primera cifra decimal, es decir, que está después de la coma).

Paso 3: Bajamos 2 y tenemos 72 ÷ 12 = 6 (sobra 0). La división es exacta.

Resultado: 3,6

3) Caso C. División de dos números decimales entre sí

Regla. Para dividir dos números decimales, si no tienen el mismo número de cifras decimales, se añaden ceros al que tenga menos cifras decimales. Una vez igualadas las cifras decimales entre el dividendo y el divisor, se suprimen o tachan las comas y se dividen como enteros.

Lea más: Los números enteros. Operaciones y sus propiedades Este artículo tiene 1 año de antigü

Como en el ejemplo, el dividendo y el divisor tienen la misma cantidad de cifras decimales, se tachan las comas y se dividen como enteros.

APRENDE MÁS

I. Dadas las divisiones, identifica y escribe los elementos.

a. 8 ÷ 0,512 = 15,625

b. 0,6 ÷ 6 = 0,1

c. 31,63 ÷ 8,184 = 3,865

Dividendo:

a. b. c.

Divisor:

a. b. c.

Cociente:

a. b. c.

Residuo o resto:

a. b. c.

II. Ordena y resuelve las divisiones con precisión. Verifica el resultado final.

Resultados

1. Entero ÷ decimal

a. 360 ÷ 1,2= 300 b. 144 ÷ 1,2= 120

c. 750 ÷ 1,5= 500

2. Decimal ÷ entero

a. 432,0 ÷ 12= 36 b. 675,0 ÷ 15= 45

c. 1248,0 ÷ 16= 78

3. Decimal ÷ decimal

a. 262,5 ÷ 12,5= 21 b. 360,0 ÷ 1,2= 300

c. 2,400 ÷ 1,2= 2

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.