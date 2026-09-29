Perímetros y áreas de figuras planas

Ejemplos:

-Triángulo: tiene 3 lados.

-Cuadrado: tiene 4 lados iguales.

-Rectángulo: tiene 4 lados; los lados opuestos son iguales.

-Círculo: es una figura redonda.

Perímetro

El perímetro es la medida de todo el borde de una figura. Para calcularlo, sumamos la longitud de todos sus lados.

Ejemplo:

Un cuadrado cuyos lados miden 5 cm: P= L + L+ L + L

P= 5 + 5 + 5 + 5 = 20 cm.

También se pude determinar con este método: P= L x 4

P =5 x 4= 20 cm.

Su perímetro es 20 cm.

Área

El área es la medida de la superficie que ocupa una figura. Nos indica cuánto espacio hay dentro de sus límites. El área se refiere al tamaño.

Ejemplo:

Un cuadrado de 5 cm de lado:

A = L x L

A= 5 × 5 = 25 cm²

Su área es 25 cm².

Para recordar:

-Perímetro = borde de la figura.

-Área = espacio que ocupa por dentro.

Aplica las fórmulas y resuelve estos problemas

a. Halla el perímetro y el área de un triángulo cuya base mide 10 cm, su lado 43,17 cm y su altura 42 cm.

b. Una mesa cuadrada mide 1,20 m de lado. Halla cuánto mide de contorno y cuánto mide la superficie.

Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudio. Matemáticas. Segundo ciclo. Tarea para la casa. ABC Escolar.