La construcción de párrafos en la redacción de textos: ejercicios de fijación

I. Para recordar algunas de las estructuraciones posibles parea el significado con cada definición.

Lea más: La construcción de párrafos en la redacción de textos: recomendaciones para empezar

2. Identifica el tipo de párrafo

3. Justifica tu elección

a) Es muy importante preservar las buenas costumbres del saludo y amabilidad con los vecinos. En los pueblos del interior del Paraguay, esta práctica diferencia notable- mente a sus habitantes. Además, estas costumbres promueven la confianza y la solidaridad.

b) En las escuelas del Paraguay se escucha todo tipo de idiomas: guaraní, portugués, alemán, español, japonés, maka, ayoreo, etc. Los alumnos pueden hablar en diversas lenguas con sus profesores y compañeros. Estas prácticas muestran que en la escuela se promueve el respeto por la diversidad lingüística.

c) «A fines del siglo XX, y con vistas a un nuevo milenio, la Unesco ha propuesto el desarrollo de aprendizajes fundamentales, denominados pilares de la educación, válidos para cualquier persona, independientemente de su contexto social, económico y cultural. Estos pilares son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Además, Paraguay ha incluido un quinto pilar conforme a las necesidades locales: aprender a emprender» (MEC, Paraguay, 2011).

4. Transforma el párrafo deductivo en otro inductivo

5. En la página de Canva tienes otra tarea para ampliar tu conocimiento

https://www.canva.com/design/DAGuNKaKVYA/d_aaGumwJw847xM5RR9rVg/view?utm_content=DAGuNKaKVYA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h691370257a