Día Internacional del Libro y del Derecho de autor: actividades de las tres etapas de la lectura

La Unesco nos propone celebrar cada 23 de abril el Día del Libro y la importancia de reconocer el derecho de un autor. Acogemos esta fecha con alegría, convencidos de que leer no es un acto solitario ni espontáneo, sino una experiencia que se aprende y se comparte.

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a. Actividad de prelectura

-¿Qué lugar ocupa la lectura en tu vida cotidiana?

-¿Preferís leer libros impresos o digitales? ¿Por qué?

-¿Crees que en internet siempre se respetan las producciones intelectuales?

b. Lectura

Lee con atención el texto propuesto

Juntos creamos un futuro de lectores

Recordar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una oportunidad para reafirmar el valor de la lectura como práctica cultural social y educativa. Leer es un hábito que se construye desde los vínculos familiares, y que se fortalece con el acompañamiento de toda la sociedad. Las familias, las bibliotecas públicas municipales y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la formación de lectores críticos y comprometidos. Promover la lectura y el respeto por la autoría es una responsabilidad compartida en la construcción de una ciudadanía libre, ética y consciente.

Leer es más que una tarea escolar: es una experiencia que amplía nuestro modo de pensar y nos permite conocer otras realidades. Detrás de cada obra existe una persona que invirtió tiempo y esfuerzo para producirla. Por ese motivo, respetar el derecho de autor es una forma de reconocer ese trabajo, sobre todo ahora que se lee en múltiples formatos: libros, audiolibros, redes sociales, pantallas. Aprender a citar fuentes y seleccionar información es fundamental para ejercer una ciudadanía responsable.

El Día del Libro es nuestra oportunidad de fortalecer vínculos con este maravilloso objeto cultural que desarrolla el diálogo y la participación democrática.

Perla Elizeche

<b>APRENDE MÁS</b>

1. Elabora la idea central del texto.

2. Responde. ¿Qué relación establece el texto entre la formación de lectores y la convivencia en una cultura de paz?

3. Redacta una recomendación breve de un libro que hayas leído:

- Título del libro:

- Autor:

- Motivo de la recomendación:

4. A continuación tienes tres libros que pueden ayudar a luchar contra la violencia, porque la paz también se lee.