Tercer Ciclo
14 de abril de 2026 - 01:00

Día Internacional del Libro y del Derecho de autor: actividades de las tres etapas de la lectura

Día del Libro Paraguayo
Día del Libro Archivo, ABC Color

El gusto por la lectura se construye entre todos.

Por Mag. Perla Elizeche Ávalos

La Unesco nos propone celebrar cada 23 de abril el Día del Libro y la importancia de reconocer el derecho de un autor. Acogemos esta fecha con alegría, convencidos de que leer no es un acto solitario ni espontáneo, sino una experiencia que se aprende y se comparte.

Lea más: 23 de abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

a. Actividad de prelectura

-¿Qué lugar ocupa la lectura en tu vida cotidiana?

-¿Preferís leer libros impresos o digitales? ¿Por qué?

-¿Crees que en internet siempre se respetan las producciones intelectuales?

b. Lectura

Lee con atención el texto propuesto

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Juntos creamos un futuro de lectores

Recordar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una oportunidad para reafirmar el valor de la lectura como práctica cultural social y educativa. Leer es un hábito que se construye desde los vínculos familiares, y que se fortalece con el acompañamiento de toda la sociedad. Las familias, las bibliotecas públicas municipales y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la formación de lectores críticos y comprometidos. Promover la lectura y el respeto por la autoría es una responsabilidad compartida en la construcción de una ciudadanía libre, ética y consciente.

Leer es más que una tarea escolar: es una experiencia que amplía nuestro modo de pensar y nos permite conocer otras realidades. Detrás de cada obra existe una persona que invirtió tiempo y esfuerzo para producirla. Por ese motivo, respetar el derecho de autor es una forma de reconocer ese trabajo, sobre todo ahora que se lee en múltiples formatos: libros, audiolibros, redes sociales, pantallas. Aprender a citar fuentes y seleccionar información es fundamental para ejercer una ciudadanía responsable.

El Día del Libro es nuestra oportunidad de fortalecer vínculos con este maravilloso objeto cultural que desarrolla el diálogo y la participación democrática.

Perla Elizeche

<b>APRENDE MÁS</b>

1. Elabora la idea central del texto.

2. Responde. ¿Qué relación establece el texto entre la formación de lectores y la convivencia en una cultura de paz?

3. Redacta una recomendación breve de un libro que hayas leído:

- Título del libro:

- Autor:

- Motivo de la recomendación:

4. A continuación tienes tres libros que pueden ayudar a luchar contra la violencia, porque la paz también se lee.

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