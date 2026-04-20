Día del Periodista Paraguayo: actividades de prelectura, lectura y poslectura

Cada 26 de abril recordamos el Día del Periodista Paraguayo en homenaje a la aparición de «El Paraguayo Independiente», primer periódico nacional creado para defender la soberanía, en 1845.

Lea más: Día del Periodista Paraguayo

1. Prelectura

• ¿Qué periodistas conoces?

• ¿Qué esperas de un buen periodista?

2. Lee con atención el texto propuesto.

El derecho a saber

Para vivir en democracia hace falta un poco más que organizar el Estado en tres poderes. Es necesario contar con las garantías para un cuarto poder; el que preguntará, verificará las fuentes, ayudará a la ciudadanía a evitar abusos de poder: la prensa.

Sin embargo, una situación lamentable es que vigilar a los que ostentan algún tipo de poder, tiene un costo. En nuestro país, como en otros, varios periodistas han sido amenazados, perseguidos por investigar casos de corrupción o sobre el crimen organizado. Un caso emblemático es el de Santiago Leguizamón, periodista que fue asesinado por sicarios, en la misma fecha en que se recuerda el día de esta noble profesión.

Este caso y el de los otros comunicadores silenciados, nos deja una pregunta incómoda como sociedad: ¿qué pasa con una democracia si quienes debieran investigar son callados por el miedo? Aunque sepamos que el periodismo no es infalible, debemos apoyar una prensa democrática: con métodos de credibilidad transparentes, verificación de fuentes, distinción entre hecho y opinión, derecho a réplica de los involucrados.

Hoy más que nunca, con tantas redes sociales, la desinformación es un peligro, casi tan temerario como la censura. Si están circulando rumores, titulares diseñados para influir en las emociones, la ciudadanía corre el riesgo de decidir desde las emociones, no desde la evidencia. En este punto el periodismo vuelve a ser clave; no para decirnos qué pensar, sino para ofrecer información confiable para pensar mejor.

Por todos estos roles se dice que la prensa es el «cuarto poder», no porque «mande», sino porque puede controlar con preguntas públicas a los otros tres poderes del Estado. Cuando el periodista investiga con rigor, protege el derecho de todos: el derecho a saber, y este es un bien supremo de la democracia.

Perla Elizeche

3. Realiza los ejercicios propuestos.

a. ¿Qué significa «cuarto poder» en democracia?

b. ¿Qué diferencia hay entre hecho y opinión? Escribe un ejemplo.

c. ¿Cómo se relaciona con los tres poderes del Estado, sin reemplazarlos?

d. Busca con tus compañeros informaciones de redes sociales y diarios para clasificarlos en:

-Dudoso:

-Periodismo responsable:

-Desinformación:

e. ¿Por qué la desinformación es tan peligrosa como la censura?

f. Investigación digital

-Averigua con tus compañeros lo que pasó con Santiago Leguizamón, Pablo Medina y otros periodistas, y cuáles son los desafíos actuales del periodista paraguayo.