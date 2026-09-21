Empleamos técnicas para interpretar un texto

Dos de las técnicas más empleadas para analizar o estudiar un tema son el subrayado y el resumen. Ambos necesitan una lectura atenta.

En el resumen no damos nuestra opinión, sino que abreviamos y exponemos brevemente el texto leído.

El lingüista Teun van Dijk plantea que los hablantes empleamos ciertas reglas generales cuando resumimos: omitir, seleccionar, generalizar o construir.

Lea más: Estrategias de lectura interpretativa (2)

1. Lee el texto con mucha atención.

El deshielo de los océanos: una alarma silenciosa

Durante las últimas décadas, los océanos han absorbido la mayor parte del calor generado por el cambio climático, lo que ha provocado una pérdida acelerada del hielo marino en las regiones polares. Estudios recientes señalan que la banquisa ártica, esa capa helada que cubre buena parte del océano durante el invierno, se ha reducido de forma notable desde 1980 hasta la actualidad. Este proceso no ocurre de manera aislada: al derretirse el hielo, disminuye la superficie blanca que refleja la luz solar hacia el espacio, y el agua oscura que queda expuesta absorbe todavía más calor. Así se genera un círculo que se retroalimenta y que acelera el calentamiento de los mares con cada año que pasa.

Las consecuencias de este fenómeno van mucho más allá del paisaje polar. Numerosas especies marinas dependen del hielo para reproducirse, alimentarse o refugiarse, y su desaparición altera cadenas alimentarias completas. Además, el aumento de la temperatura del agua modifica las corrientes oceánicas, que funcionan como un sistema de distribución del calor a escala planetaria; cuando ese sistema se desequilibra, los eventos climáticos extremos: olas de calor, tormentas más intensas, sequías prolongadas, se vuelven más frecuentes.

Para los científicos comprender estos procesos ya no es solo una cuestión académica: se trata de anticipar los cambios que enfrentarán, en las próximas décadas, las comunidades costeras y los ecosistemas de todo el planeta.

National Geographic, 2024. El cambio climático: menos hielo, más temperatura y cuáles serán sus consecuencias. https://www.nationalgeographic.com.es/

2. Para elegir qué subrayar, vuelve a leer y responde las preguntas:

-¿De qué se habla?

-¿Qué palabras se repiten a menudo?

3. Lee las palabras resaltadas en color y agrega otras palabras clave.

4. Identifica el tipo de texto

5. Escribe notas al margen del texto

6. Reconoce el tema principal y los temas secundarios

7. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su propósito?

8. Aclara el significado de las palabras desconocidas

-Busca en la sopa de letras.

Pistas:

Banquisa: capa de hielo que se forma por la congelación del agua del mar y flota en su superficie.

Retroalimentar: proceso que se refuerza a sí mismo a partir de sus propios efectos.

Irreversible: que no puede volver a un estado o condición anterior.

Vulnerable: que puede ser dañado o afectado con facilidad, física o moralmente.