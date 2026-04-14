Formación Docente Contínua
14 de abril de 2026 - 01:00

Las clases de verbos según su acción en guaraní

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Ñe’ẽtéva hekorasapy rupi

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

Ñe’ẽtéva mbohasáva. Ñe’ẽtéva hesakã’ỹva ijehegui ha oikotevẽva moĩmbaha mbohasapyrévare hesakã hag̃ua.

Tembiecharã:

Che ha’u ryguasu rupi’a chyryry.

Verbos transitivos. Aquellos cuya acción pasa a un complemento directo, sin el cual no se completa el significado de la oración.

Ejemplo:

Che ha’u ryguasu rupi’a chyryry.

Yo como huevo frito.

Ñe’ẽtéva “u”, imbohasapyre oikotevẽgui moĩmbaha “ryguasu rupi’a chyryry” rehe; hese’ỹ nahesakãporãmo’ãi he’iséva.

El verbo “u” es un verbo transitivo porque exige el complemento directo “ryguasu rupi’a chyryry” (huevo frito); sin este, no queda completa la idea.

Ñe’ẽtéva mbohasapy’ỹva. Ñe’ẽtéva ijehegui hesakã porãmava.

Tembiecharã:

Che ajahu.

Ha’e oñani.

Nde reke.

Verbos intransitivos. Aquellos que no necesitan de complemento alguno, porque la idea ya está completa.

Ejemplos:

Che ajahu. Yo me baño.

Ha’e oñani. Ella corre.

Nde reke. Tú duermes.

Jesarekopyrã

Ñe’ẽtéva ikatúva ombohasa peteĩ mba’e tenonde ha ambuemba’e hapykuéri.

Tembiecharã:

Che akaru.

Che akaru kumanda kesu.

Observación

Los verbos bitransitivos tienen la propiedad de poder seleccionar un objeto directo y un objeto indirecto, permitiendo precisar el alcance del verbo.

Lea más: Los verbos defectivos y los verbos unipersonales en guaraní

Ejemplos:

Che akaru. Yo almuerzo.

Che akaru kumanda kesu. Yo almuerzo poroto con queso.