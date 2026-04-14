Las clases de verbos según su acción en guaraní

Ñe’ẽtéva mbohasáva. Ñe’ẽtéva hesakã’ỹva ijehegui ha oikotevẽva moĩmbaha mbohasapyrévare hesakã hag̃ua.
Tembiecharã:
Che ha’u ryguasu rupi’a chyryry.
Verbos transitivos. Aquellos cuya acción pasa a un complemento directo, sin el cual no se completa el significado de la oración.
Ejemplo:
Che ha’u ryguasu rupi’a chyryry.
Yo como huevo frito.
Ñe’ẽtéva “u”, imbohasapyre oikotevẽgui moĩmbaha “ryguasu rupi’a chyryry” rehe; hese’ỹ nahesakãporãmo’ãi he’iséva.
El verbo “u” es un verbo transitivo porque exige el complemento directo “ryguasu rupi’a chyryry” (huevo frito); sin este, no queda completa la idea.
Ñe’ẽtéva mbohasapy’ỹva. Ñe’ẽtéva ijehegui hesakã porãmava.
Tembiecharã:
Che ajahu.
Ha’e oñani.
Nde reke.
Verbos intransitivos. Aquellos que no necesitan de complemento alguno, porque la idea ya está completa.
Ejemplos:
Che ajahu. Yo me baño.
Ha’e oñani. Ella corre.
Nde reke. Tú duermes.
Jesarekopyrã
Ñe’ẽtéva ikatúva ombohasa peteĩ mba’e tenonde ha ambuemba’e hapykuéri.
Tembiecharã:
Che akaru.
Che akaru kumanda kesu.
Observación
Los verbos bitransitivos tienen la propiedad de poder seleccionar un objeto directo y un objeto indirecto, permitiendo precisar el alcance del verbo.
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Ejemplos:
Che akaru. Yo almuerzo.
Che akaru kumanda kesu. Yo almuerzo poroto con queso.