Análisi de la canción Che mbo’eharépe en guaraní

Emoñe’ẽ ha epurahéi ne mbo’ehárape.
Che mbo’ehárape
I
Tamoapesã che ñe’ẽ mayma yvoty rekovia
ha ipype toroañuã ko che py’a renyhẽ
hetámi nde chembo’e chemitã’ípe yma
ha heta mba’e porã aikuaa nderehe ae.
II
Upéinte chekaria’y ko’ýte chemandu’a
hetámi cheakãhatã ha heta roipy’apy
sapy’ánte ndepochy, pe che nambi reipoka
ha neipamírõ g̃uarã vokóikema rembyasy.
III
Hetáko nderehe ae oiko chugui karia’y
ha mañeĩpa itavy, osẽ porã joaite
ajépa oiméne ndave revy’a, ndejuruvy
rehecháramo ipoty ha omimbi nde rape-
kue.
IV
Kokueheve rohecha rehasa mombyrymi
akói nekuñataĩ, ava piko toimo’ã
ha che katu chetuja, osẽ osẽma che atĩ
ha che rova anga icha’ĩ, mbykýma che raperã.
Teodoro S. Mongelós ha Epifanio Méndez Fleitas rembiapo.
Ñe’ẽndy
1. Rekovia: en vez de.
2. Renyhẽ: lleno.
3. Yma: hace tiempo.
4. Nderehe ae: mediante tú.
5. Ko’ýte: con más razón.
6. Chemandu’a: recuerdo.
7. Neipamírõ: enseguida.
8. Rembyasy: lamentas.
9. Rehecháramo: cuando ves.
10. Akói: siempre.
I. Embojoaju.
1. Cheakãhatã (_____) Estás sonriente.
2. Roipy’apy (_____) Te vi
3. Ndepochy (_____) Quién
4. Ava (_____) Estoy viejo
5. Itavy (_____) Estás feliz
6. Revy’a (_____) Era travieso
7. Ndejuruvy (_____) Es ignorante
8. Rohecha (_____) Te enojabas
9. Rehasa (_____) Pasaste
10. Chetuja (_____) Te preocupaba
II. Eheka térã eporandu mba’épa he’ise.
1. Tamoapesã:
2. Toroañuã :
3. Chekaria’y:
4. Sapy’ánte:
5. Karia’y:
6. Nde rapekue:
7. Kokueheve:
8. Mombyrymi:
9. Kuñataĩ:
10. Toimo’ã:
III. Eiporavo ha ehai mba’éichapa oje’e guaraníme.
atĩ - chemitã’ípe- hetámi- icha’ĩ - ipoty -
mayma - py’a - omimbi- vokóikema
1. Corazón:
2. Todos:
3. Mucho:
4. De repente:
5. Florece:
6. Cuando era un niño:
7. Brilla:
8. Canas:
9. Arrugado/a:
10. Corto:
IV. Ehai mba’éichapa oje’e castellano-pe.
1. Che mbo’eharépe:
2. Tamoapesã:
3. Ipype:
4. Hetámi:
5. Chembo’e:
6. Mba’e porã:
7. Reipoka:
8. Hetáko:
V. Ehai mba’épa he’ise: “Ha mañeĩpa itavy, osẽ porã joaite”
VI. Emoĩmba
1. Che mbo’ehára
2. Che mbo’ehára rupive aikuaa
VII. Embohovái
1. Mba’épa reñandu emoñe’ẽvo ko ñe’ẽpoty.
2. Mba’éichapa ikatu rehechauka ne mborayhu mbo’ehára rehe.