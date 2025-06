Grandes civilizaciones americanas: los mayas. Ubicación geográfica y evolución cultural

La ubicación geográfica de los mayas

El desarrollo de la civilización maya se produjo en el área geográfica conocida con el nombre de Mesoamérica. Esta región comprende gran parte de América Central, al sur desde Honduras y Nicaragua hasta el norte de la actual capital de México. Esta región, rica en naturaleza y en cultura, cuenta hasta hoy con los vestigios que aquellos grandes imperios como muestra de su alto desarrollo cultural y es de hecho uno de los grandes atractivos turísticos en la actualidad.

La evolución cultural de los mayas

Desde el año 2000 a. C. los mayas pasaron de ser una cultura nómada a sedentaria, con el desarrollo del cultivo del maíz, poroto y otras plantas, y junto con la agricultura se produjo un notable progreso de la alfarería. La evolución de este grupo continuó y en el siguiente período denominado «preclásico» (entre 1500 a. C. y 300 d. C.) la cultura maya adquirió sus características propias. En esta época surgieron importantes ciudades al sur de México, Guatemala y Honduras y se constituyeron en verdaderos centros urbanos, con plazas centrales y pirámides a su alrededor. Las ciudades mayas llegaron a albergar hasta 50 000 habitantes.

Entre la guerra y el arte

Como todo imperio antiguo, la sociedad maya fue fuertemente estratificada. Una estructurada pirámide social en la cual el emperador ocupaba el puesto principal, seguido por los sacerdotes y familiares reales. Constituirse en imperio implica conquistar más tierras y a otros pueblos, por lo tanto, los mayas eran guerreros muy experimentados. Las conquistas le permitieron tener también muchos esclavos y de esta manera abundante mano de obra para la construcción de las conocidas pirámides. Los artistas mayas fueron maestros en la talla de piedra, en la pintura de murales y en la cerámica decorada muy similar a la cerámica desarrollada en Grecia antigua.

El fin de la civilización maya

El declive de la civilización se produjo luego del año 900 d. C. hasta llegar a su desaparición. Las discusiones históricas sobre las causas de la decadencia de esta gran civilización giran en torno a desequilibrios provocados en sus bosques por sobreexplotación agrícola en un frágil ecosistema.

