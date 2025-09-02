Historia y Geografía Tercer Ciclo

Aniversario del fallecimiento del mariscal José Félix Estigarribia

7 DE SETIEMBRE DE 1940 - 7 DE SETIEMBRE DE 2025. Un accidente aéreo inesperado en un nublado 7 de septiembre de 1940 sorprendió a Paraguay con la noticia del fallecimiento de quien fuera en ese entonces el presidente del Paraguay: José Félix Estigarribia. Una vida desarrollada en torno a la carrera militar y su participación en cuestión de índole política y bélica, nacional e internacional, lo hacen un personaje memorable de nuestra historia.

Por Prof. Lic. Viviana Paglialunga
02 de septiembre de 2025 - 01:00
Archivo, ABC Color

Una propuesta diferente

Hoy te proponemos una actividad didáctica, en la cual, ya sea en forma individual o con tu grupo de aula podrás aprender un poco más sobre la vida de José Félix Estigarribia.

Opción 1 para

jugar en equipos:

Las siguientes tarjetas las puedes recortar y pegar en cartulinas, de un lado la fecha y del otro la descripción, para poder jugar con los compañeros a ver quién recuerda más sobre los datos que describen su vida.

Opción 2

Ordena cronológicamente las tarjetas y elabora una redacción con la biografía de José Félix Estigarribia.

APRENDE MÁS

Navega por internet o utiliza alguna tecnología de IA para averiguar cuáles eran las ideas políticas vigentes en Europa en 1938-9 y cómo se relacionan con la Constitución redactada por Estigarribia en 1940. ¡Anímate a ser un investigador!

