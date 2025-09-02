Aniversario del fallecimiento del mariscal José Félix Estigarribia

Lea más: Setiembre y el Mcal. Estigarribia

Una propuesta diferente

Hoy te proponemos una actividad didáctica, en la cual, ya sea en forma individual o con tu grupo de aula podrás aprender un poco más sobre la vida de José Félix Estigarribia.

Opción 1 para

jugar en equipos:

Las siguientes tarjetas las puedes recortar y pegar en cartulinas, de un lado la fecha y del otro la descripción, para poder jugar con los compañeros a ver quién recuerda más sobre los datos que describen su vida.

Opción 2

Ordena cronológicamente las tarjetas y elabora una redacción con la biografía de José Félix Estigarribia.

APRENDE MÁS

Navega por internet o utiliza alguna tecnología de IA para averiguar cuáles eran las ideas políticas vigentes en Europa en 1938-9 y cómo se relacionan con la Constitución redactada por Estigarribia en 1940. ¡Anímate a ser un investigador!