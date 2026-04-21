El poblamiento del continente americano

Los humanos y su distribución por el planeta

En el sur del continente africano se produjo el largo proceso de evolución de la especie humana, y desde allí comenzaron a poblar el planeta. América fue el último continente en poblarse, iniciando este proceso durante el paleolítico y durando varios siglos.

Este lento proceso de poblamiento por diversos grupos humanos tuvo entre sus principales motivos el estilo de vida nómada y la búsqueda de nuevos lugares para conseguir alimentos, siguiendo el camino de las manadas de animales que formaban parte de su alimentación.

Los factores geográficos y la primera ruta de poblamiento

Alaska, en el extremo noroeste de América es el punto más cercano a Siberia (Asia) separado en la actualidad apenas por un canal de 80 km de ancho llamado estrecho de Bering. Durante el último período glaciar se produjeron una serie de fenómenos que modificaron profundamente el relieve continental y favorecieron la unión de dos continentes por un puente temporal: el puente de Beringia.

En esa época, el nivel del mar descendió alrededor de 50 metros y así, Siberia y Alaska quedaron unidos por una llanura que se convirtió en un gran corredor por el cual ingresaron los primeros pobladores al continente americano.

¡Sigamos a nuestros alimentos!

Existen diversas teorías científicas acerca del proceso por el cual los hombres prehistóricos ingresaron al continente americano. Estas se basan en los hallazgos realizados por los arqueólogos en América del Norte. Ya sean huesos humanos o restos de animales con puntas de flechas entre sus restos, las investigaciones más actuales consideran que el proceso de poblamiento del continente americano se produjo aproximadamente hace 35 000 años.

Por el estilo de vida de nuestros primitivos antepasados, de tipo paleolítico y depredador, perseguían en grupos a sus presas que se desplazaban en manadas buscando mejores pasturas. Así, por ejemplo, los mamuts ingresaron al continente americano por el puente de Beringia, y los hombres los persiguieron poblando de esa manera el continente. Otras teorías afirman que también otros grupos humanos llegaron al continente por el océano pacífico navegando en primitivas balsas.

1. Marca con una X la respuesta correcta según el texto:

a. ¿Cuál fue el último continente en ser poblado por los humanos?

( ) África ( ) Asia ( ) América

b. ¿Qué fenómeno natural permitió que se formara el «puente de Beringia»?

( ) Un gran terremoto.

( ) El descenso del nivel del mar durante la glaciación.

( ) Una fuerte lluvia que duró siglos.

c. ¿Cuál era el principal motivo por el cual los humanos se desplazaban?

( ) Buscaban nuevos climas para pasear.

( ) Seguían a las manadas de animales para alimentarse.

( ) Buscaban oro y piedras preciosas.