Europa ingresa a la Edad Moderna

La historia de Europa y América se encuentra profundamente vinculada. En los números anteriores pudimos transitar un poco sobre las poblaciones originarias de América. Pero surgen aquí varias preguntas: ¿Cómo se encontraba Europa al mismo tiempo? ¿Cuáles eran los cambios que se estaban produciendo? ¿Qué los llevó a la búsqueda de nuevas tierras? Hoy nos adentramos en el pasado para poder resolver algunas de estas preguntas.

Un poco sobre el final de la Edad Media

La Edad Media tuvo características muy particulares en lo que se refiere a política y religión. Los señores feudales y los reyes de religión católica comenzaron una guerra contra los turcos musulmanes que habían tomado las tierras sagradas del cristianismo: Jerusalén. Por esta razón, se inició una larga guerra religiosa co- nocida como «Las cruzadas», con un total de ocho campañas militares, entre 1095 y 1291.

Si bien estas campañas no lograron su objetivo, sentaron las bases de dos cuestiones importantes. Por un lado, la lucha entre cristianos y musulmanes que se va a extender en el tiempo.

Por el otro, y muy importante en este contexto, el conocimiento que tuvieron los europeos sobre el Oriente y el inicio de las rutas que se establecieron para el comercio.

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Tiempos de cambio… ¿Cuándo se inicia la Edad Moderna?

En general, los historiadores han determinado utilizar algún hecho histórico significativo para señalar el fin de una edad histórica y el inicio de una nueva. En el caso de la historia universal, el inicio de la Edad Moderna está marcado por dos hechos significativos: la caída de Constantinopla, ocurrida en 1453, y el encuentro de un continente desconocido para los europeos, en 1492. Ambos hechos históricos son válidos a la hora de señalar el inicio de la Edad Moderna.

¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron entre la Edad Media y la Edad Moderna?

Los cambios fueron múltiples: desde nuevas formas de ver al mundo, de la mano de nuevos conocimientos científicos, hasta, por supuesto, avances técnicos significativos. El humanismo, una nueva corriente del pensamiento en la Edad Moderna, fue un factor decisivo en los progresos científicos al rescatar antiguos conocimientos de los que ya habían hablado griegos y romanos.

La redondez de la forma y el doble movimiento del planeta Tierra son solo algunos de los nuevos temas científicos de la época. Poco a poco, la ciencia se fue independizando de la religión y esto permitió un cambio radical en el mundo del conocimiento. La física, la astronomía, las matemáticas y la medicina son las ciencias que cobraron grandiosos avances durante la Edad Moderna. Los nombres de Nicolás Copérnico y Johannes Kepler darán, literalmente, un giro en la forma de ver al mundo.

Los avances técnicos en lo que se refiere a navegación hicieron posibles los viajes de exploración: las carabelas (nuevos navíos más adaptados para los océanos), la brújula (para la orientación con la rosa de los vientos), el astrolabio y las cartas de navegación, entre otros.

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Actividad: detectives del pasado

Enumera cada concepto o personaje con el cambio o hecho que le corresponde según el texto:

1. Las cruzadas ___ Científico que dio un giro a la forma de ver el universo y la Tierra.

2. Nicolás Copérnico ___ Nuevos barcos diseñados y adaptados para navegar en los océanos.

3. Año 1453 ___ Ocho campañas militares que abrieron rutas de comercio con Oriente.

4. Carabelas ___ Corriente de pensamiento que rescató los conocimientos griegos y romanos.

5. El Humanismo ___ Fecha en la que ocurrió la caída de la ciudad de Constantinopla